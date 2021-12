Cronaca



Palazzo Ducale: partiti i lavori nel cortile laterale

martedì, 21 dicembre 2021, 11:19

Sono iniziati nel Palazzo Ducale di Massa i lavori di ripristino della accessibilità e fruibilità del cortile interno laterale, sul versante di via Alberica: attraverso un intervento di risistemazione della pavimentazione sarà così possibile la restituzione di un importante area patrimoniale del Palazzo alla città ed al turismo.

Le opere, per un importo comprensivo di iva pari a 78 mila 171 euro sono state affidati alla ditta Bolloni Costruzioni Srl di San Giuliano, in provincia di Pisa.

L'intervento, come si ricorderà, è stato finanziato sulla base del progetto europeo Gritaccess, acronimo che sta per Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible, che ha come capofila la Collettività territoriale della Corsica e mette insieme, oltre alla nostra Provincia, enti e istituzioni della Corsica, della Costa Azzurra, della Liguria, della Toscana e della Sardegna.

Alla nostra Provincia erano stati assegnati circa 211 mila euro, 190 mila dei quali da destinarsi, inizialmente a due interventi: uno sulla cava romana di Fossacava, nel Comune di Carrara(operazione che il Comune ha completato); l'altro dedicato al miglioramento della fruibilità del Castello Malaspina attraverso interventi di potenziamento dell'accessibilità.

A seguito dei ritardi legati all'emergenza della pandemia e a problematiche relative al rilascio dei pareri favorevoli previsti per legge è stato necessario modificare questa seconda azione del progetto destinando il finanziamento ai lavori del cortile del Palazzo Ducale che hanno ottenuto il via libera definitivo dalla Soprintendenza archeologica di Lucca a metà di ottobre 2021 consentendo, in tal modo di approvare il progetto esecutivo alla fine di novembre 2021 e di avviare la procedura di affidamento dei lavori.