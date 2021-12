Cronaca



"Parcheggio ex Cat? No, grazie"

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:43

Parcheggio ex Cat? No, grazie. Anche Confimpresa Massa Carrara condivide la posizione presa da Confcommercio circa l’ipotesi di realizzare un parcheggio sopraelevato nell’area dell’ex Cat. “Con il restyling di piazze e strade in centro – interviene il presidente di Confimpresa, Daniele Tarantino - sono venuti a mancare tanti parcheggi in città. Si calcolano 35 stalli in meno e per un centro come Massa sono importanti, visto che già c’era carenza. Da considerare che il centro commerciale, dove insistono i maggiori negozi per lo shopping, si è spostato verso piazza Liberazione e dintorni e quindi va valutata la possibilità di realizzare un parcheggio in quelle circostanze, come potrebbe essere alla ex soprintendenza. Ecco, un sopraelevato in quel contesto sarebbe darebbe veramente una risposta al problema dei parcheggi, favorendo contestualmente un rilancio commerciale della città. Da aggiungere che il progetto all’ex Cat, oltre ad essere costoso a fronte dei pochi parcheggi previsti, avrebbe un impatto negativo in un’area che invece necessita di essere rilanciata dal punto di vista storico e culturale. Insomma – conclude - serve una riorganizzazione della sosta ma ben ragionata e le categorie sono pronte ad aprire una discussione per individuarla soluzione migliore per i bisogni della città”.