PASS: seduta congiunta delle commissioni sanità e sociale

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:51

Un messaggio sul cellulare con un link e dalla carta spariscono oltre 2 mila euro: solo grazie all'intervento degli esperti di Adoc Toscana Nord il cittadino di Carrara ottiene il rimborso da Poste Pay

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:47

L’assemblea del Consorzio 1 Toscana Nord ha infatti approvato a larghissima maggioranza, durante l’ultima riunione svolta, la variazione di bilancio per accogliere nelle proprie casse il finanziamento da 20mila euro in arrivo dalla Regione Toscana

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:42

Di questi temi si è parlato oggi, venerdì 3 dicembre, alla Cassa edile di Ospedaletto (Pisa), dove l'Azienda USL Toscana nord ovest ha organizzato il secondo "Congresso per la transizione digitale"

venerdì, 3 dicembre 2021, 12:38

In carcere un cittadino italiano, residente a Carrara, per i reati di violenza sessuale aggravata, rapina e lesioni aggravate, dovendo scontare per questi efferati delitti quattro anni e due mesi di reclusione

venerdì, 3 dicembre 2021, 11:01

Questa mattina, un cinghiale da 170 chili è stato avvistato e successivamente soppresso nel centro di Bagnone. Da tempo i cinghiali rappresentano un grosso problema per la zona, addentrandosi, senza alcun timore della presenza umana, nei centri abitati e causando danni e paura nella popolazione

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:26

In Italia, il tumore della prostata rappresenta la neoplasia più frequente nel sesso maschile (20% dei tumori diagnosticati) dopo i 50 anni di età. L’incidenza stimata è di circa 43.000 casi nel 2020 e 50.000 nel 2030