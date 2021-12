Cronaca



Persiani in vista al centro didattico Wwf di Ronchi

mercoledì, 22 dicembre 2021, 09:29

Visita istituzionale del sindaco Francesco Persiani, accompagnato dall'assessore all'ambiente Paolo Balloni, presso il Centro Didattico WWF di Ronchi per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza e le previsione sui tempi di riapertura al pubblico di un'area di interesse naturalistico e didattico unico nel suo genere in Toscana.



Centro di recupero animali selvatici e tartarughe marine , Centro di Educazione Ambientale, punto di informazione turistica – ambientale, Centro di ricerche scientifiche con Enti e Università, vivaio per la preservazione della Macchia Mediterranea e tanto altro. Purtroppo la trascuratezza da parte di varie Amministrazioni con la mancanza di finanziamenti da sempre, il contributo per questa realtà è stato quasi da sempre di 1.820 euro e spiccioli all'anno, solo da poco portati a 10.000 euro e con l'arrivo di altre risorse utili a risollevare le sorti del Centro di Ronchi , senza considerare le manutenzioni di competenza Comunali mai effettuate , hanno causato da giugno la chiusura al pubblico, dopo la caduta di alcuni alberi, i vari sopralluoghi di agronomi hanno evidenziato la pericolosità di molte altre piante di alto fusto , effettuando una mappatura con un progetto di abbattimenti e potature che porteranno a giorni all'inizio dei lavori appaltati dopo la copertura finanziaria effettuata dall'Amministrazione Persiani.



Nell'occasione della visita il Sindaco dopo aver percorso i sentieri natura tra arnie delle api, voliere dei rapaci, terrari delle tartarughe di terra , stagni delle tartarughe acquatiche, aule disegno , vasche delle tartarughe marine, giardini botanici e aree di proiezione filmati naturalistici, ha potuto visionare i 100 pannelli naturalistici che verranno posizionati lungo i percorsi , pannelli fatti realizzare nella sua interezza , dall'Assessore All'Ambiente Paolo Balloni per la prima volta da quando è stato aperto il Centro dal 1996, oltre ai cartellini botanici e alle nuove insegne . In soccorso del WWF di Ronchi anche l'Assessore ai Lavori Pubblici Marco Guidi che sta dando il suo contributo per i lavori di sua competenza . Alla fine della Visita il Sindaco Persiani ha ringraziato i Volontari del WWF per l'impegno profuso nella gestione impegnativa di questo Progetto assicurando l'appoggio di tutta l'Amministrazione Comunale.