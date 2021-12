Cronaca



Premio Insieme per il concittadino a Stefano Carloni

mercoledì, 8 dicembre 2021, 10:13

Premio Insieme per il concittadino, Stefano Carloni, appassionato di arte, soprattutto di letteratura. “Non è così semplice individuare persone che si danno da fare per la città pur restando nell’ombra – ha detto il presidente dell’associazione Insieme, Daniele Tarantino -. Sono persone che si impegnano perché credono in quello che fanno grazie alla loro passione, senza nulla pretendere. E uno di questi è sicuramente Stefano Carloni, che abbiamo visto impegnato in numerosi eventi culturali, valorizzando il territorio”.

Soddisfatto e commosso, Stefano Carloni alla consegna della targa: “Esprimo un sentito ringraziamento a Daniele Tarantino ed Angela Maria Fruzzetti per aver pensato di attribuirmi questo importante riconoscimento. Non me l’ aspettavo e dunque, essendo inatteso, è risultato essere ancor più bello. Un grazie all’associazione con la speranza che questa meritevole iniziativa, nel suo proseguo, funga da leva e sproni tutti quei soggetti che abbiano a cuore le arti, la cultura, la solidarietà, il patrimonio architettonico, storico, paesaggistico ed artistico di questo nostro territorio, a voler collaborare alla realizzazione di nuovi progetti condivisi finalizzati alla valorizzazione dello stesso”.

Stefano Carloni nasce a Firenze il 15 luglio 1969, si diploma al liceo scientifico Fermi di Massa, città nella quale tutt'ora risiede. Sin da ragazzo, coltiva una certa passione nei confronti della poesia, della prosa e della letteratura arrivando a scrivere anche qualche componimento. Entra poi in contatto con alcuni autori apuani, assieme ai quali fonda il Caffè Artistico Letterario Apuano, un gruppo di amici che lavora per diffondere cultura e promuovere gli artisti locali, organizzando diversi eventi culturali. Realizza anche in proprio iniziative culturali e di solidarietà e pubblica nel 2017 la silloge poetica "Dell'amore e di altre inezie esistenziali ", grazie alla quale riceve diversi importanti riconoscimenti. Fa parte di alcune giurie di premi letterari internazionali ed è presidente di giuria del "Carità è donarsi". Collabora con musicisti, scultori, pittori, presenta serate e ha dato vita non soltanto a salotti culturali, ma anche ad eventi di solidarietà. Un sogno?

“Costituire sinergie, creare tavoli tematici per elaborare idee innovative ed originali e sempre condivise in un percorso partecipato con la cittadinanza, che possano un domani, si spera non troppo lontano, far sì che anche Massa, possa divenire finalmente "città d'arte" a tutti gli effetti”.