Presepe Vivente, il cuore di Carrara si riaccende di un’atmosfera ancestrale

mercoledì, 15 dicembre 2021, 18:18

Presepe Vivente, il cuore di Carrara si riaccende di un’atmosfera ancestrale il 18 e 19 dicembre con il presepe vivente, che nasce dalla stretta collaborazione fra il comitato provinciale A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) e l’istituto Figlie di Gesù.

La tradizione del presepe vivente fonda le proprie radici al tempo in cui le suore erano ancora presenti nell’istituto e si è ripetuto ad anni alterni finché la pandemia ha fermato ogni cosa. L’ultima edizione risale al 2018, anno in cui purtroppo il tempo atmosferico non ha assistito l’evento. Al contrario quest’anno è previsto un weekend di bel tempo e con temperature sopra la norma.

Piazza Gramsci sarà il centro nevralgico della manifestazione, dove potrete essere scortati dai centurioni romani, vedere Erode e i Re Magi, essere censiti dagli scribi, attraversare l’oasi dei cammellieri, fino a perdervi nelle arti e mestieri dei tempi della nascita di Gesù. Bambini, docenti, genitori, personale scolastico e volontari partecipano alla realizzazione e all’animazione dell’intero presepe.

La cornice della splendida piazza Gramsci vedrà rivivere la riproduzione di una tipica città del tempo, con qualche influenza dei nostri luoghi. Attraverso gli occhi dei bambini dell’asilo e della scuola di infanzia, che saranno i protagonisti e gli interpreti principali della Natività e dei mestieri tipici di quel tempo, si animeranno pescatori, vinai, fornai, cestaie, fiorai, ricamatrici, vasai, lavandaie e i mestieri più tipici della zona: lardai e cavatori.

“E’ un momento importante di aggregazione, non solo per la nostra comunità, ma per tutta la città di Carrara – spiega Simone Bertolo, il presidente provinciale Agesc – soprattutto in un momento di ripresa dopo il difficile isolamento degli ultimi tempi dovuto alla pandemia Covid-19. Un ringraziamento particolare va alla direttrice Irene Salvadori, a tutti gli insegnanti e al personale scolastico, ai genitori che hanno speso ore e ore del proprio tempo per realizzare un sogno per i propri figli e per tutta la città, in particolar modo al comitato che ha organizzato e gestito tutti i volontari”.

La voglia di far rivivere la città in questo Natale ha portato a raddoppiare il tradizionale appuntamento con il presepe, grazie all’iniziativa dell’assessore Del Nero che ha coinvolto tutti i negozianti del centro che rimarranno aperti per l’occasione. Attorno alla sacralità della piazza, la manifestazione prosegue all’esterno attraverso bancarelle, giostre e leccornie natalizie. L’appuntamento è quindi per sabato, dalle 14:30, quando il corteo di comparse partirà dal Duomo fino a riempire la piazza Gramsci fino alle 18:00 e in replica la domenica nella stessa fascia oraria.