Progettazione degli interventi strutturali sul Fosso Calatella, ci siamo

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:47

Progettazione degli interventi strutturali sul Fosso Calatella a Massa, ci siamo: l’assemblea del Consorzio 1 Toscana Nord ha infatti approvato a larghissima maggioranza, durante l’ultima riunione svolta, la variazione di bilancio per accogliere nelle proprie casse il finanziamento da 20mila euro in arrivo dalla Regione Toscana.

Si è trattato di un passaggio fondamentale, perché il voto dell’assemblea permette adesso l’affidamento per redigere il progetto di un lavoro molto atteso dalla cittadinanza della costa apuana, e che sarà finalizzato alla mitigazione idraulica del tratto di monte di questa importante arteria idraulica.

“La progettazione dell’intervento sul Fosso Calatella è un impegno decisivo per far crescere la sicurezza del nostro territorio – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Parte quindi l’iter per l’elaborazione progettuale, che terrà conto delle segnalazioni pervenute dai cittadini, e in particolare dal comitato alluvionati 2012, e che studierà tutte le soluzioni tecniche possibili per risolvere le difficoltà di smaltimento dell’acqua, in particolare durante le piogge più significative e più specificamente nel primo tratto del Fosso, dove sono presenti anche alcune tombature”.

“Redigere il progetto esecutivo è il passo decisivo per poi individuare, nei vari bandi disponibili, le risorse che saranno necessarie per realizzare l’intervento strutturale vero e proprio – spiega Ridolfi – Si tratta di un percorso condiviso e partecipato: e il primo ringraziamento va proprio alla Regione Toscana, che ha stanziato il finanziamento per l’affidamento dell’incarico tecnico, ed ha scelto il Consorzio come Ente attuatore di questa progettazione. Le sinergie sono infatti fondamentali: solo lavorando insieme, con spirito di collaborazione, si possono centrare obiettivi concreti per il nostro territorio”.