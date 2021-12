Cronaca



Raccolta alimentare presso il Carrefour

venerdì, 31 dicembre 2021, 09:40

Daniele Ricci e Nicola Ricci nuovamente attivi per la mensa "dei poveri" Caritas Cervara, questa volta assieme ad un gruppo di volontari svolgeranno un'intera giornata di raccolta alimentare e generi di prima necessità, 12 ore attraverso le quali in questo periodo di crisi che ha colpito anche molte famiglie Massesi, tutto il ricavato verrà nuovamente devoluto a don Cipollini il quale gestisce più di 100 famiglie svantaggiate.

"L'obiettivo - dice Daniele - è arrivare a 3 mila chili e questo sarà possibile se altri volontari ed altri piccoli sostenitori ci aiuteranno per la giornata dell' 8 gennaio. Dalle 9 alle 19 vari gruppi gestiti da Daniele e Nicola Ricci si daranno il cambio. Un ringraziamento al gruppo *Arti Marziali Wing Chun Kung Fu Fiore di Loto Massa* di professor Nicola Ricci. Un ringraziamento a Agas Baldi di onoranze Funebri Apuane in viale Risorgimento a Massa ed a Gianni Lorenzetti sindaco di Montignoso e presidente della provincia di Massa Carrara i quali grazie al direttore Almo Puntoni sono tra i tra i sostenitori dell'iniziativa. Per informazioni e per dare in contributo".

Nicola Ricci 328-3073683