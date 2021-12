Cronaca



Ricettavano monili in oro e monete antiche per oltre 70 mila euro: arrestati due carrarini

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:50

Nel corso del 2021 la polizia, presso gli uffici del commissariato di Carrara, aveva ricevuto diverse segnalazioni di anomale cessioni o tentativi di cessione di monili in oro e di altri beni di particolare pregio presso i compro oro di tutta la provincia, con particolare riguardo proprio al comune di Carrara.

La segnalazione è stata sviluppata dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, i quali hanno cominciato a monitorare approfonditamente tutti i compro oro della città, acquisendo filmati di videosorveglianza e assumendo testimonianze da chiunque potesse ricostruire la filiera delle compravendite, al fine di risalire ai possibili ricettatori del materiale verosimilmente provento da furti in appartamento commessi nell’ultimo anno e mezzo a Carrara.

Dalle prime investigazioni sono emersi forti indizi a carico di una coppia di cittadini italiani, sulla quarantina, residenti in una frazione montana di Carrara.

Sulla base di queste informazioni è stata richiesta e ottenuta l’attivazione di intercettazioni telefoniche a carico degli indagati, al fine di appurare non soltanto la fondatezza del sospetto reato di ricettazione, ma anche di ricostruire la provenienza della refurtiva.

Grazie alle indagini espletate è stata posta in essere una operazione meticolosa di perquisizioni a tappeto in tutti i locali in cui si sospettava potessero essere nascosti i beni provento di furto.

Durante le perquisizioni sono state vincolate a sequestro, dagli agenti della polizia, oltre 200 mila euro di oggetti fra monili in oro, monete antiche ed argenteria, tutti provento di furti in villa e in abitazione, di cui oltre 70 mila euro erano già stati incassati grazie alla vendita a compro oro in tutta la provincia. Nel corso di una di queste perquisizioni, peraltro, l’indagato ha opposto anche una violenta resistenza agli agenti, per la quale è stato arrestato.

A seguito delle indagini, per il reato di ricettazione e per il furto di alcuni dei beni vincolati a sequestro,è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari il cittadino italiano di 41 anni, mentre invece per la complice è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel prosieguo delle attività espletate dal commissariato di polizia di Carrara, unitamente alla divisione anticrimine della questura di Massa Carrara, è stato proposto e poi ottenuto dapprima l’avviso orale del questore per entrambi gli indagati, e poi successivamente la sorveglianza speciale di polizia a carico dell’uomo, autore e mente criminale dell’importante rete di smercio e rivendita dei beni rubati in città.

Tutta la refurtiva recuperata nel corso delle molteplici perquisizioni eseguite dagli agenti del commissariato è stata, in data 21 dicembre, restituita agli aventi diritto, cittadini che nel corso dei mesi precedenti avevano subito furti in appartamento.