Ricordando Stefano Gazzillo, il re dell'alta sartoria a Carrara

giovedì, 30 dicembre 2021, 19:32

di donatella beneventi

Un paio di mani che lavorano, uno stile inconfondibile, giacche leggere e tessuti preziosi: questo e molto di più era Stefano Gazzillo, il grande sarto di Carrara, famoso ovunque per i suoi abiti, indossati da celebrità, teste coronate e vip provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo.

La sua morte, avvenuta questa mattina, giovedì 30 dicembre, a seguito di un incendio scoppiato nella sua abitazione ad Avenza, in via Sforza, per cause ancora non accertate, ha scosso profondamente la città intera, totalmente incredula e intimamente toccata dalla tragica fine, proprio a lui, cui la vita aveva riservato grandi soddisfazioni, ma anche grandi dolori.

Ottantaquattro anni, vissuti nella moda ad alto livello, iniziata come apprendista in laboratori sartoriali, da Napoli, sua città natale, si trasferisce a Carrara, avviando l'attività nello splendido palazzo Del Medico, dove, fra le volte affrescate e i marmi preziosi, dava vita a capolavori di artigianato, con una ricerca del particolare, della rifinitura preziosa, di quel lavoro, ormai introvabile, che travalica il concetto di marketing e di trend, ma è pura passione e pura maestria.

È un rincorrere di brevi messaggi di cordoglio, perché Gazzillo era anche un uomo molto riservato e seppur molto noto, non era avvezzo a farsi vedere molto in giro; una testimonianza molto toccante, quella di Alessandra Caffaz, titolare del negozio "White", al piano terra del medesimo palazzo di piazza Alberica e che condivideva con Gazzillo un'amicizia nata tanti anni fa, essendo lui, affittuario degli spazi che occupava con la sartoria: "Un dolore immenso- racconta Alessandra - era una persona molto gentile, piacevole: ho ancora negli occhi, il saluto che ci scambiavamo ogni mattina, all'apertura, le volte che mi invitava a vedere quello che stava creando. Ho visto molte volte personaggi del mondo della politica, dell'arte, nobili, entrare nel suo atelier: aveva vestito i grandi, ma lui era rimasto una persona semplice e che apprezzava l'eleganza nelle persone, ricordo con simpatia i suoi complimenti quando mi vedeva vestita elegante, amava il bello. Mi mancherà tanto e la sua morte, avvenuta in circostanze tragiche, mi ha addolorato profondamente ".

Corrado Lattanzi, architetto e antiquario, ricorda così Gazzillo: "La sartoria nel piano nobile di Palazzo Del Medico-racconta - aggiungeva stile, bellezza, moda alle grandi sale decorate e alla profusione d'arte di marmo. Ad accogliere sempre lui, elegante e gentilissimo, napoletano nel cuore, il sarto Stefano Gazzillo. L'ho conosciuto in occasione di numerose manifestazioni artistiche quando offriva con entusiasmo lo spazio della sartoria per accogliere opere, installazioni, eventi che arricchivano ulteriormente quel luogo speciale. Era un personaggio d'altri tempi, accogliente, amichevole e di straordinaria professionalità. Ha vestito importanti personalità e manteneva comunque un profilo basso, sinceramente umile di fronte alla bellezza del mondo di cui si faceva interprete e maestro artigiano".

Per finire la testimonianza di Riccardo Coppola, già assessore alla cultura di Carrara e imprenditore nel mondo della moda: "Di lui mi ha sempre colpito l'entusiasmo - afferma - anche quando c'erano momenti di delusione di difficoltà, perché si sa, la moda è cambiata, dal punto di vista commerciale. Gazzillo aveva fatto un percorso professionale straordinario, con riconoscimenti di alto livello, negli anni '80, era stato insignito del titolo di miglior sarto d'Italia: nel suo atelier erano passati nomi notissimi, uno per tutti Philippe Daverio, suo cliente affezionato da anni. Gazzillo con piacere, collaborava alle iniziative culturali, a partire dalla Marble Week della prima edizione, idea nata dal genio di un altro grande, Paolo Armenise".

"Ho un rammarico - conclude - quello di non aver potuto in qualche modo diffondere di più la sua grande arte, il suo sapere. È stato un grande onore conoscerlo e lo porterò sempre con me".

Sarebbe molto bello che Carrara, a volte distratta nei confronti di chi ha dato un contributo al decoro e alla reputazione della città, si ricordasse di Gazzillo ma anche di altri, come il sopracitato Paolo Armenise: non c'è solo la grande storia, ma anche il passaggio di persone geniali, uniche, che hanno donato bellezza e prestigio all'ombra delle Apuane.