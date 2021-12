Cronaca



Si avviano a conclusione i lavori all'Iti Galilei-Liceo Marconi di Avenza a Carrara

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:59

Stanno procedendo a ritmo spedito i lavori appaltati dal servizio patrimonio della provincia di Massa-Carrara per la realizzazione di nuovi spazi e aule all'Iti Galilei-Liceo Marconi di Avenza, nel comune di Carrara: a partire da gennaio 2022 saranno disponibili 3 nuove aule e servizi igienici per una superficie complessiva di circa 200 metri quadrati e che permetteranno di far fronte alle esigenze dovute all'aumento degli iscritti e alle necessità legate alle disposizioni anti Covid.

Si sta avviando a conclusione, infatti, l'intervento che ha prima visto la realizzazione della platea, per una spesa prevista di 73 mila euro, finanziata dalla Provincia con il proprio bilancio, poi si è provveduto al collegamento di tutti i servizi e infine si è completato il posizionamento dei moduli, presi a noleggio, con gli spazi destinati ad aule e servizi.

Per il noleggio l'ente di Palazzo Ducale aveva ottenuto nel mese di agosto un finanziamento di 151 mila euro da parte del Ministero della Pubblica istruzione e legati all'emergenza Covid 19.