Tante iniziative per il Natale da parte del plesso Gentili di Carrara, sotto il segno della solidarietà

lunedì, 27 dicembre 2021, 13:04

Gli agenti della polizia hanno lavorato incessantemente in questi giorni per garantire il rispetto delle normative anti contagio in attuazione dei servizi di prevenzione e controllo disposti dal questore di Massa-Carrara

domenica, 26 dicembre 2021, 16:13

Questi i dati registrati ai pluviometri del servizio regionale nelle ultime 36 ore: 84mm a Canevara, 73 a Carrara, 60mm ad Avenza. Gli uomini del Consorzio Bonifica sono al lavoro per controllare che l'acqua defluisca e che non ci siano strozzature o intasamenti nei canali in piena

domenica, 26 dicembre 2021, 10:21

Il mondo dell'informazione e il suo ruolo all'epoca della pandemia: questo è il tema del nuovo libro di Antonella Gramigna,, "Il mercante del caos", edito da Helicon

sabato, 25 dicembre 2021, 13:16

Ci sono molti modi per dire grazie a qualcuno, grazie di esserci e di esserci sempre stato, grazie per quello che sei o anche per quello che, a volte, non sei. Tanti modi che, soprattutto per le feste natalizie, emergono dai meandri dell'anima per raggiungere i destinatari dei nostri pensieri

sabato, 25 dicembre 2021, 09:34

Non più un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio per strada, se non sotto la guida vincolata dei DPCM, della mascherina, del tampone: divinità contemporanee in questa epoca di rinascita del culto pagano

venerdì, 24 dicembre 2021, 22:33

E' nata Matilde Cepele. Ieri, 23 dicembre, alle 22,15 è venuta al mondo al Noa la terza di figlia di Fatos Cepele ed Eva Prayer, la ex campionessa di Judo che ha portato i colori della nostra città in tutta Europa