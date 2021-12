Tempo di Natale: celebrazioni in duomo

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 22 dicembre 2021, 19:37

Mascherine anche all'aria aperta, FFp2 - il burqa rinforzato - al chiuso, tamponi per tutti vaccinati compresi: ormai non sanno più che pesci prendere e anche il super Green Pass non è servito perché i contagi, dicono, aumentano. E allora?

mercoledì, 22 dicembre 2021, 10:14

Si tratta di un cittadino di origine romena, pluripregiudicato per delitti contro il patrimonio. Al momento del fermo è risultato ancora indossare gli stessi abiti utilizzati per la commissione del furto

mercoledì, 22 dicembre 2021, 09:29

Visita istituzionale del sindaco Francesco Persiani, accompagnato dall'assessore all'ambiente Paolo Balloni, presso il Centro Didattico WWF di Ronchi per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza e le previsione sui tempi di riapertura al pubblico di un'area di interesse naturalistico e didattico unico nel suo genere in Toscana

martedì, 21 dicembre 2021, 21:18

Nella hall della struttura di Massa si sono infatti esibiti ieri (lunedì 20 dicembre) Simone Soldati, pianista di fama internazionale, e l'orchestra dell'Istituto superiore di studi musicali "Luigi Boccherini" di Lucca, con il direttore Gian Paolo Mazzoli

martedì, 21 dicembre 2021, 13:42

Il gruppo che si firma “Unione per i lavoratori sospesi” ha organizzato una manifestazione mercoledì 22 dicembre ore 15 in piazza Palma a Massa

martedì, 21 dicembre 2021, 12:52

Parte la prenotazione online per la vaccinazione antinfluenzale alla Farmacia Comunale di via Fiorillo a Marina di Carrara. Da questo venerdì, tutti i venerdì, dalle ore 8.40 fino alle 12, le persone potranno quindi accedere alla somministrazione, attraverso un percorso dedicato e un apposito ambulatorio attiguo alla farmacia stessa