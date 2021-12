Cronaca



Tornano le stelle di Natale AIL

mercoledì, 1 dicembre 2021, 09:54

C’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue, è la Stella di Natale AIL, che quest'anno venerdì 3 – sabato 4 – domenica 5 – mercoledì 8 – venerdì 10 – sabato 11 – domenica 12 dicembre torna a colorare le piazze di Massa Carrara Lunigiana. L’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma ODV della sezione provinciale Massa-Carrara è impegnata da oltre vent'anni, nelle campagne nazionali e chiaro lo spot: “ Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella: Stelle di Natale” e “Diamo vita alla ricerca: Uova di Pasqua”, per promuovere e sostenere la ricerca scientifica e nella realizzazione condivisa di progetti ed eventi al fine di sensibilizzare il territorio alla cultura della solidarietà, del volontariato e del “dono”. Tante sono state in questi anni le borse di studio offerte dall’Ail ed altro.

“Scegliendo una Stella - dice il presidente provinciale dottor Ezio Szorenyi peraltro noto internista, nefrologo, tossicologo - si mette a fianco delle persone che combattono contro queste malattie e ai loro famigliari per contribuire a vincere questa malattia: “una malattia non può e non deve interrompere una vita”.Dunque i nostri volontari saranno presenti nelle seguenti piazze della Provincia di Massa-Carrara: Massa – via Porta Fabbrica: Venerdì 3 – Sabato 4 – Domenica 5 – Mercoledì 8 – Venerdì 10 – Sabato 11 – Domenica 12 Dicembre – tutto il giorno; Marina di Massa: presso parrocchia “Servi di Maria via Zini: Domenica 5 Dicembre – al mattino; Marina di Carrara: presso parrocchia “Sacra Famiglia” – Piazza Menconi: Domenica 5 – Mercoledì 8 – Domenica 12 Dicembre – al mattino; Marina di Massa: presso parrocchia “San Giuseppe Vecchio” . Via Pisa: Mercoledì 8 – Domenica 12 Dicembre - al mattino. Pontremoli: mercato settimanale piazza della Repubblica: Sabato 4 Dicembre – al mattino; Bagnone: piazza Roma: Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre – tutto il giorno; Fivizzano: mercatini natalizi Piazza Medicea:Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre – tutto il giorno; Aulla: mercato settimanale piazza Bettino Craxi: Sabato 4 Dicembre – al mattino.”

Il presidente Ail apuano aggiunge: “si ricorda che oltre alla Sella di Natale in vaso, proponiamo anche un gadget alternativo. Si tratta dei Sogni di cioccolato AIL una Sella di cioccolato al latte o fondente . con nocciole del Piemonte – gluten free confezionata in una vivace scatola rossa, pensata per essere donata senza ulteriori incartamenti. In questo modo donerai la speranza ai pazienti e alle loro famiglie e potrai portare un aiuto concreto a chi, in uno scenario complesso come quello attuale, sta combattendo contro una leucemia, un linfoma o un mieloma.



Grazie al tuo contributo anche l’AIL di Massa-Carrara come strafacendo da anni può: sostenere la Ricerca Scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori;supportare i Centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale;potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti; ed altro. Nell’augurare a tutti un Buon Natale e Buone Feste, ricorda che per i nostri malati a Natale ci sono delle stelle che possono fare miracoli e sono le “Stelle” dell’AIL.” Il dottor Ezio Szorenyi informa che è stato donato alla sezione di Massa Carrara ) il ricavato della quarta edizione del torneo di terza categoria maschile e femminile Memorial Stefano Rossari. Il sottoscritto, assieme alla Dottoressa Roberta Della Seta, medico ematologo presso il day Hospital di Oncologia Carrara e con tutto il Consiglio direttivo e i volontari che sostengono l' Associazione con il loro impegno quotidiano, ringraziano di cuore la famiglia Rossari.La donazione alla memoria di Stefano serve a finanziare la ricerca e ad attivare borse di studio per giovani medici.AIL rivolge dunque un sentito ringraziamento pubblico alla famiglia Rossari per il costante sostegno e per la concreta vicinanza all' Associazione. Stefano è stato uno sportivo appassionato e per questo la famiglia ha deciso per il quarto anno consecutivo, che il ricavato del torneo, al quale si sono aggiunte autonome donazioni inviate direttamente ad AIL da alcuni giocatori, venga devoluto ad Ail, per trasformare il dolore della perdita di Stefano in un gesto di solidarietà nei confronti di chi è colpito da malattie ematologiche e delle loro famiglie. Il torneo è ormai un appuntamento fisso della stagione estiva a Marina di Massa: presso il Tennis Club Il Punto si sono susseguiti 10 giorni di incontri, che hanno offerto uno spettacolo sportivo di alto livello, con 120 iscritti tra giocatori e giocatrici, provenienti da Circoli della Toscana, dell' Emilia e della Lombardia.