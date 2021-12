Cronaca



Ubriaco alla guida, non si ferma all'alt dei carabinieri: denunciato

mercoledì, 1 dicembre 2021, 10:10

Percorreva sulla sua auto il lungomare di Marina di Massa, quando ha incrociato un posto di controllo alla circolazione stradale del personale della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri del capoluogo, i quali, insospettiti dall’andatura serpeggiante del veicolo, hanno intimato l’alt al guidatore.

Incurante della presenza dei militari, il conducente ha proseguito nella marcia fermandosi spontaneamente dopo un centinaio di metri, venendo immediatamente seguito dall’autopattuglia. Al successivo controllo lo stesso èapparso visibilmente confuso adducendo di non essersi fermato in quanto non si era reso conto del segnale di alt che gli era stato intimato poco prima.

Le conseguenti verifiche hanno permesso di acclarare che il guidatore era positivo agli accertamenti del tasso alcolemico con un risultato di 2,63 G/L (cinque volte oltre il consentito). Pertanto, per il 33enne di origine carrarese è scattata la conseguente denuncia e il ritiro della partente, mentre il veicolo, di proprietà del genitore, è stato affidato al legittimo possessore.

I servizi di controllo e vigilanza alla circolazione stradale costituiscono uno dei compiti peculiari che l’Arma dei carabinieri svolge quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini e della viabilità stradale, al fine di minimizzare i rischi connessi alla circolazione degli utenti della strada.