Una storia di Natale: le decorazioni di Cristina accendono la via Aurelia Ovest

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:23

di donatella beneventi

Anzi la mano, chi percorrendo in automobile la via Aurelia in direzione Massa, non abbia mai notato delle decorazioni natalizie molto particolari, un'isola di luce e colore su una strada, possiamo dirlo? Un po' squallida, buia e con qualche casa isolata, fra i capannoni industriali e poche attività commerciali.

Ogni anno, per Natale, compare un nuovo soggetto, opere d'arte fatte evidentemente con tanto amore, con il desiderio di condividere felicità e calore delle feste. Dietro alla carrozza con Babbo Natale, alle renne, ai folletti, gli elfi o un caminetto acceso, c'è la mano, anzi le mani, di una famiglia : Cristina e Massimo, si erano trasferiti in quella zona, con i loro bambini, due gemelli di nome Viola e Pietro, dieci anni fa.

Cristina Pucciarelli, contattata dalla Gazzetta, ci racconta la loro storia, una perfetta storia vera di Natale:

"Quando ci siamo trasferiti qui in via Aurelia Ovest- esordisce - sotto le feste natalizie i bimbi ci chiesero come mai in centro era bello pieno di luci, mentre qui in "periferia" era meno "luccicante". Così è nata l'idea di addobbare l'aiola davanti casa. Non volendo creare una cosa troppo consumistica io e mio marito Massimo ci siamo ingegnati a ideare gli addobbi con materiale di recupero. Poi-continua - piano piano anche i bimbi hanno iniziato a collaborare nelle decorazioni e adesso è diventato un lavoro di squadra. Visto che la passione non ci mancava, non ci siamo limitati ai soli addobbi di Natale ma anche per altre ricorrenze come Halloween e Pasqua. La gente ha apprezzato molto la nostra iniziativa e a noi piace regalare un tocco di fantasia, colore e allegria a tutti coloro che passano davanti a casa nostra. Lo spirito del Natale in fondo è questo - conclude - "donare un sorriso".