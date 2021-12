Cronaca



Vaccino antinfluenzale alla farmacia Fiorillo: via alle prenotazioni

martedì, 21 dicembre 2021, 12:52

Parte la prenotazione online per la vaccinazione antinfluenzale alla Farmacia Comunale di via Fiorillo a Marina di Carrara. Da questo venerdì, tutti i venerdì, dalle ore 8.40 fino alle 12, le persone potranno quindi accedere alla somministrazione, attraverso un percorso dedicato e un apposito ambulatorio attiguo alla farmacia stessa.

Il sistema di prenotazione online è stato pensato per velocizzare i tempi di prenotazione, non generare intasamento delle linee telefoniche, ma soprattutto per gestire comodamente il proprio appuntamento: con il sistema online è infatti possibile effettuare la prenotazione, ma anche disdirla o spostarla con un semplice click. Dopodiché, non rimane che recarsi all'appuntamento e in poco più di un quarto d'ora il personale in servizio provvederà alla somministrazione. Ma a chi viene raccomandato il vaccino antinfluenzale?

Sicuramente ai soggetti over 60, alle donne in gravidanza e post parto, agli ammalati di patologie respiratorie o epatopatie, con neoplasie o in trattamento chemioterapico. Ma anche a coloro che svolgessero servizi pubblici, professionisti con frequenti contatti con la gente, e perfino donatori di sangue. Per concludere, una precisazione importante: il vaccino antinfluenzale non interagisce con la vaccinazione anticovid, ma anzi garantisce una protezione ancora più completa per la propria salute. Il portale per accedere alle prenotazioni si trova su www.nausicaacarrara.it.