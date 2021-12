Cronaca



Visite gratuite in farmacia sulla menopausa col dottor Paolo Migliorini

giovedì, 9 dicembre 2021, 10:30

La menopausa è quel periodo della vita di ogni donna che si manifesta attorno ai cinquant’anni e che coincide con la fine dell’età fertile. L’equilibrio ormonale cambia radicalmente e ciò si manifesta con sintomi molto diversi che possono perdurare per molti anni e variare in forma e intensità.

Oltre a condizionare quindi la quotidianità della donna con sintomatologie spesso aggressive, il rischio di sviluppare patologie cardio cerebro vascolari, a parità anagrafica, si allinea a quello dell'uomo per tutto il periodo della vita dopo i cinquant'anni.

Per dare alla donna la prospettiva di una vita serena in menopausa e al riparo da questi rischi negli anni a venire, le farmacia comunali Nausicaa, in collaborazione con Centro Medico Ponticello, offrono per la giornata di venerdì 10 dicembre presso la farmacia comunale Del Cavatore a Carrara, una visita completamente gratuita con il dott. Paolo Migliorini, celebre ginecologo di lungo corso e specialista della menopausa attraverso tre passaggi: un colloquio esplorativo con domande specifiche direttamente dagli specialisti del Centro Menopausa, la misurazione immediata dei parametri biometrici inclusa glicemia e mappa lipidica (colesterolo) tramite il prelievo di una goccia di sangue da un dito e la creazione di una cartella anamnestica accurata che verrà consegnata a fine visita.

La visita gratuita è particolarmente indicata per la donna dai 45 ai 60 anni ma può essere effettuata su qualunque donna presenti sintomatologia menopausale.

Per prenotare la visita è sufficiente chiamare lo 0585 70050 o recarsi in farmacia in via del Cavatore 27 a Carrara, di fronte al Monoblocco.

Per maggiori informazioni sul nuovo Centro Menopausa visita il sito web di Centro Medico Ponticello su www.centromedicoponticello.it