Cronaca



Accademia apuana della pace: "La memoria per un futuro diverso"

martedì, 25 gennaio 2022, 13:46

Una memoria viva e vitale per costruire un presente e un futuro diversi. La giornata della memoria non può essere semplicemente un'abitudine.



"Fare memoria significa interrogarsi sulla storia e sul passato per rigenerare un nuovo presente e disegnare un futuro diverso - dice l'accademia Apuana della Pace - significa riconoscere i drammi e le contraddizioni del passato ed agire affinché si costruiscano politiche opposte. Le discriminazioni di ogni genere si perpetuano ancora e spesso ne siamo testimoni o complici."



L'Apartheid che Israele consuma nei confronti dei palestinesi è un esempio. Il muro di Berlino avrebbe dovuto dare insegnamento di non costruire nuovamente dei muri, che però continuano ad esistere come nelle frontiere degli USA. Questi muri normativi e culturali, circondano l'Europa e la mettono in gabbia, separandola dal resto.



"Tutte le nostre politiche - continua l'accademia Apuana della Pace - sono negazione della memoria.Non è possibile fare memoria e perseverare nell'ipocrisia, non si può non essere artefici di un cambiamento ed una rottura con quel passato."



Fare memoria significa ricordare tutto quel contesto, non come contrappeso verso la resistenza al fascismo, ma come monito per evitare guerre e mostruosità.



"La memoria - conclude l'accademia Apuana della Pace - è rivisitazione dinamica, viva, è il fardello che tengo con me nel mio camminare, perché quel fardello mi fa ricordare di non percorrere più quelle strade, non rifare certi errori e non giustificare certe scelte. Per questo la memora è vitale ed indispensabile per una politica che però non sia morta come quella attuale."