Cronaca



Carrara, l'oculistica di Passani si conferma al top

lunedì, 17 gennaio 2022, 14:23

Si è tenuto sabato 15 gennaio, nella sede della Camera di Commercio di Carrara il congresso dal titolo “Vecchie e nuove controversie: strategie vincenti in Oftalmologia”, organizzato dalla struttura di Oculistica per l'ambito di Massa e Carrara dell'Azienda USL Toscana nord ovest, diretta da Franco Passani.



Oltre 200 partecipanti, arrivati da tutta Italia, hanno seguito i lavori di questo evento scientifico di rilevanza nazionale, divenuto un appuntamento fondamentale per i professionisti del settore.



Autorevoli relatori hanno approfondito alcuni degli aspetti chirurgici e medici della più comune pratica oculistica.



Una grande soddisfazione per gli organizzatori, che nonostante il periodo della pandemia e la necessità di rispettare tutte le misure di sicurezza e di distanziamento, hanno comunque deciso di organizzare l’iniziativa in presenza, anche grazie agli ampi spazi disponibili nella sede della Camera di Commercio, che si è confermata assai funzionale.



I partecipanti sono infatti stati distribuiti tra la sala di rappresentanza e le due aule congressuali al pianoterra dell'edificio, tutte dotate di collegamento in streaming, in modo tale che tutti i congressisti potessero comunque interagire con i relatori.



“L' unità operativa di Oculistica di Massa e Carrara - sottolinea Passani - dimostra ancora una volta l'alto livello professionale raggiunto, che ne fa uno dei punti di riferimento dell' Oculistica toscana”.