Cava Boccanaglia, sospesi i lavori in difformità

venerdì, 28 gennaio 2022, 12:18

Il porto di Carrara è concausa dell’erosione e ha innestato il fenomeno erosivo, questo emerge dalla risposta del presidente Sommariva alla lettera dei Paladini Apuoversiliesi, firmata anche da tredici Associazioni fra balneari alberghi e commercianti di Forte dei Marmi, Montignoso e Massa

giovedì, 27 gennaio 2022, 19:05

Nella serata di oggi, 27 gennaio, un incendio si è impadronito di una vasta zona sul monte Sagro, visibile da tutta la città. Sono sopraggiunte al centralino dei vigili del fuoco numerose chiamate da parte dei cittadini allarmati: la situazione è monitorata dalla Regione

giovedì, 27 gennaio 2022, 11:28

Questo fine settimana torna il “sabato dell’ambiente”: la manifestazione che il Consorzio 1 Toscana Nord organizza ogni ultimo sabato del mese, assieme a tantissime associazioni del territorio, per raccogliere rifiuti e plastiche dagli alvei e dagli argini dei corsi d’acqua

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:27

Iniziati i lavori di messa in sicurezza del Parco Didattico WWF dei Ronchi, dopo un lungo percorso autorizzativo per la mole dei lavori accumulati negli anni causa l'abbandono in cui è stato sempre lasciato il Parco

mercoledì, 26 gennaio 2022, 13:10

In occasione della Giornata della Memoria 2022, l'Associazione Apuana Italia-Israele Massa Carrara parteciperà ad un importante incontro online tramite il suo presidente Adelindo Frulletti e la delegata per Carrara Silvia Dell'Amico

martedì, 25 gennaio 2022, 13:59

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest. I nuovi casi positivi, dal 18 al 24 gennaio sono stati 27.679, con 102 comuni coinvolti