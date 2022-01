Collaborazione e integrazione tra mondo scolastico e produttivo

Altri articoli in Cronaca

martedì, 18 gennaio 2022, 23:18

Carrara e la sua straordinaria vocazione internazionale, percepibile dalla presenza di tanti artisti provenienti da ogni parte del mondo, che si inseriscono facilmente in città, creando una comunità che non vive estranea dal tessuto locale, ma calata nella vita di tutti i giorni

martedì, 18 gennaio 2022, 21:09

Un passo avanti si compie verso il parco della Rinchiostra con oltre 1700 firme raccolte e una lettera alla soprintendenza per fermare il progetto sul parco. A breve si metterà in atto un progetto alternativo per salvare il parco e utilizzare 1,5 milioni di euro per valorizzare le eccellenze storiche e...

martedì, 18 gennaio 2022, 14:42

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest. I nuovi casi positivi, dal 4 al 10 gennaio sono stati 26.837, con 102 comuni coinvolti

martedì, 18 gennaio 2022, 14:38

Nell’ASL Toscana nord ovest sono 66 le nuove assunzioni effettuate nei primi 10 giorni dell’anno. Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà e sarà fondamentale per gestire al meglio la nuova ondata di infezioni da Covid e per garantire una presenza attiva sul territorio

lunedì, 17 gennaio 2022, 14:23

Si è tenuto sabato 15 gennaio, nella sede della Camera di Commercio di Carrara il congresso dal titolo “Vecchie e nuove controversie: strategie vincenti in Oftalmologia”, organizzato dalla struttura di Oculistica per l'ambito di Massa e Carrara dell'Azienda USL Toscana nord ovest, diretta da Franco Passani

domenica, 16 gennaio 2022, 15:06

Dalle 9 alle 19 i volontari della Onlus Mensa Caritas Cervara si sono suddivisi i compiti e hanno coperto un non stop di 10 ore raggiungendo l'obiettivo di 1.300 Kg di alimenti e generi di prima necessità, pari a 3 mila euro di spesa presso Carrefour Massa