Cronaca



Farewell, Bo Allison: l'americano che amava Carrara

martedì, 18 gennaio 2022, 23:18

di donatella beneventi

Carrara e la sua straordinaria vocazione internazionale, percepibile dalla presenza di tanti artisti provenienti da ogni parte del mondo, che si inseriscono facilmente in città, creando una comunità che non vive estranea dal tessuto locale, ma calata nella vita di tutti i giorni.

Ebbene, oggi, 18 gennaio, questa Carrara sta piangendo la morte di un figlio adottivo, Bo Allison, o meglio, Bo semplicemente, fotografo, scultore, disegnatore, che dagli Stati Uniti, dopo aver viaggiato e lavorato in mezza Europa, aveva scelto di vivere a Carrara, circa vent'anni fa, diventando una delle persone più conosciute ed amate in città.

Aveva partecipato a numerose mostre in Italia e all'estero, in particolare a Carrara nel 2006, il progetto Paradigma al Ponte di Ferro, in cui presentò ventisette cubi in marmo affiancati in progressione di dimensioni, una mostra che mise in evidenza la sua filosofia, la sua concezione del mondo in cui "Tutto cambia rimanendo uguale". Sui social, che in questi frangenti, si trasformano in luogo della memoria e in qualche modo si umanizzano, tante sono le testimonianze d'affetto e i ricordi di Bo, fotografie bizzarre, momenti di condivisione.

Anche il sindaco di Carrara De Pasquale, con Federica Forti, assessore alla cultura, hanno espresso le loro condoglianze, ricordando le sue doti artistiche, la sua generosità e il carattere, che lo avevano fatto amare da tutti quelli che lo conoscevano. I funerali di Bo Allison si terranno sabato 22 gennaio alle ore 18 presso il bar Le Logge in piazza Alberica.

Stefani Oberneder, organizzatrice della cerimonia e grande amica di Bo, nel suo annuncio sul suo profilo, invita a partecipare, lasciando un ricordo per lui, che sia una dedica, un disegno, un pensiero, da consegnare ai suoi cari in America: al suo caro amico Bo, dedica un messaggio bellissimo e struggente: "Ciao amico Bo. Finalmente sei riuscito a trovare la pace. Buon viaggio! È stato importante per me averti nella mia vita. Come maestro e come amico. Grazie Bo. E come al solito non rinunci allo stile e te ne vai con una luna piena meravigliosa...".