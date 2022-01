Giornata della memoria: importante evento con l'Associazione Apuana Italia-Israele Massa Carrara

Altri articoli in Cronaca

martedì, 25 gennaio 2022, 13:59

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest. I nuovi casi positivi, dal 18 al 24 gennaio sono stati 27.679, con 102 comuni coinvolti

martedì, 25 gennaio 2022, 13:46

Una memoria viva e vitale per costruire un presente e un futuro diversi. La giornata della memoria non può essere semplicemente un'abitudine

lunedì, 24 gennaio 2022, 14:42

Una gradita visita ha allietato nei giorni scorsi i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Apuane diretto da Graziano Memmini. Una delegazione della Polizia Municipale di Massa per far sentire la vicinanza ai bambini, in questo momento così delicato, ha infatti consegnato al reparto sacche sportive e dolciumi

lunedì, 24 gennaio 2022, 14:38

Nelle settimane scorse il Polo Didattico di Massa ha ospitato per la prima volta due sessioni di laurea del corso di scienze infermieristiche organizzato dall’Università di Pisa che hanno dato il sospirato titolo a nove tra ragazze e ragazzi

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:29

Riparte dalla 42esima edizione uno degli appuntamenti di riferimento per l’ospitalità. A Carrara Fiere Tirreno C.T. insieme a Balnearia, i due grandi eventi che negli ultimi anni hanno rivoluzionato il modo di vivere l’ospitalità, anche nella spiaggia italiana

lunedì, 24 gennaio 2022, 09:44

Qualcosa agita i sonni degli Italiani in questi giorni di vigile attesa. Le nuove norme dell'infame lasciapassare verde? Le nuove ondate dei contagi? Le reazioni avverse delle punture? Le morti improvvise e le miocarditi senza correlazione? Neanche per sogno! Tutti sono in ansia per l'elezione del presidente della Repubblica...