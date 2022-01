Cronaca



"Il porto di Carrara è concausa dell'erosione e ha innestato il fenomeno erosivo, ammette il presidente dell'autorità portuale"

venerdì, 28 gennaio 2022, 12:18

Il porto di Carrara è concausa dell’erosione e ha innestato il fenomeno erosivo, questo emerge dalla risposta del presidente Sommariva alla lettera dei Paladini Apuoversiliesi, firmata anche da tredici Associazioni fra balneari alberghi e commercianti di Forte dei Marmi, Montignoso e Massa.

Ma “il processo erosivo della costa è determinato anche dall’effetto deleterio degli interventi distribuiti lungo la stessa“.

“Già questa - dice Orietta Colacicco, presidente dei Paladini - è un’affermazione forte, ma non si può negare che il Porto di Carrara abbia la responsabilità primaria. Siamo i primi a sostenere che pennelli, geotubi, salsicce, scogliere hanno accelerato l’erosione spostandola più a sud. Ma le fotografie degli anni ‘30 dimostrano il sorgere del fenomeno subito dopo la realizzazione del porto prima di tali lavori. Del resto, scrive Sommariva, lo studio del nuovo piano regolatore del porto è stato sviluppato “senza introduzione di opere che amplifichino il processo erosivo innestato dal porto”.

“Una affermazione ancora più forte - continua Colacicco - che mette in risalto la pericolosità dell’ampliamento, visto che l’erosione è in atto, ed è per questo che abbiamo chiesto studi, prove, calcoli che dimostrino che non porterà ulteriore erosione. Sommariva rassicura perché tali studi sono portati avanti da società di “lignaggio”, secondo modellistica e calcoli numerici, non con un approccio “sommario” come quello della relazione Lizzoli, del 1801 cui i Paladini fanno riferimento".

“Ma questa relazione diceva una cosa inconfutabile - continua Colacicco - il porto di Carrara sarebbe stato innaturale e per questo avrebbe portato erosione. A dirlo sono anche cinquantanove scienziati di tutto il mondo relatori del Forum del Mare e delle Coste, promosso dal Comune di Forte dei Marmi a partire dal 2001. Non siamo certo noi Paladini a poter verificare i risultati di questi studi, che avremmo chiesto di controllare ai nostri esperti, di indubbia reputazione internazionale. Ma la decisione del Presidente e dell’Autorità Portuale è quella di seguire l’iter “previsto dall’art.5 della Legge 84/94 per cui il progetto del Piano regolatore Portuale potrà essere visionato dai portatori di interessi specifici e privati quando sarà oggetto di pubblicazione nell’ambito delle procedure di VAS”.

“Prendiamo atto - continua Colacicco - niente prove ora. Noi ci prepariamo proattivamente, come abbiamo fatto nel 2001 sino a che il progetto di ampliamento del porto fu bocciato dal Ministero dell’Ambiente. Tempo fa, il Presidente Sommariva aveva detto che senza ampliamento il porto muore, noi diciamo che senza spiaggia muore tutto il comprensorio apuoversiliese”.

Quanto al pennello lungo il Carrione, che provoca ansia fra i cittadini di Marina di Carrara. Sommariva precisa che “il medesimo è stato esplicitamente richiesto dalla Regione Toscana e che su di esso sono stati già esperiti tutti i passaggi tecnici approvativi, anche di natura ambientale” e “non vi è ragione di temere che lo stesso provochi alcun danno al torrente e/o alla costa”.

Quindi ci saranno studi e calcoli, che i Paladini chiedono, come avevano fatto con formale accesso agli atti nell’Agosto scorso, ricevendo un’indicazione di link inesaustivo. I Paladini, hanno chiesto di fissare dopo metà febbraio un incontro via zoom, “perché conclude Colacicco “può essere che vedendosi non di persona, ma almeno in video, riusciamo a trovare delle convergenze”.

Firmatari: PALADINI APUOVERSILIESI UNIONE PROPRIETARI BAGNI FORTE DEI MARMI, ASSOCIAZIONE BAGNI CINQUALE, CONFESERCENTI FIBA TOSCANA e CONFESERCENTI MASSA, CONSORZIO BALNEARI MASSA, COMPAGNIA DEL MARE, CNA- BALNEARI MASSA – CARRARA, FEDERALBERGHI FORTE DEI MARMI, FEDERALBERGHI COSTA APUANA, CONFCOMMERCIO FORTE DEI MARMI, CCN FORTE DEI MARMI, CCN CINQUALE, AGEPARC