Incendio sul Sagro su una vasta area

giovedì, 27 gennaio 2022, 11:28

Questo fine settimana torna il “sabato dell’ambiente”: la manifestazione che il Consorzio 1 Toscana Nord organizza ogni ultimo sabato del mese, assieme a tantissime associazioni del territorio, per raccogliere rifiuti e plastiche dagli alvei e dagli argini dei corsi d’acqua

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:27

Iniziati i lavori di messa in sicurezza del Parco Didattico WWF dei Ronchi, dopo un lungo percorso autorizzativo per la mole dei lavori accumulati negli anni causa l'abbandono in cui è stato sempre lasciato il Parco

mercoledì, 26 gennaio 2022, 13:10

In occasione della Giornata della Memoria 2022, l'Associazione Apuana Italia-Israele Massa Carrara parteciperà ad un importante incontro online tramite il suo presidente Adelindo Frulletti e la delegata per Carrara Silvia Dell'Amico

martedì, 25 gennaio 2022, 13:59

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest. I nuovi casi positivi, dal 18 al 24 gennaio sono stati 27.679, con 102 comuni coinvolti

martedì, 25 gennaio 2022, 13:46

Una memoria viva e vitale per costruire un presente e un futuro diversi. La giornata della memoria non può essere semplicemente un'abitudine

lunedì, 24 gennaio 2022, 14:42

Una gradita visita ha allietato nei giorni scorsi i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Apuane diretto da Graziano Memmini. Una delegazione della Polizia Municipale di Massa per far sentire la vicinanza ai bambini, in questo momento così delicato, ha infatti consegnato al reparto sacche sportive e dolciumi