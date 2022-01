Cronaca



Iniziati i lavori di messa in sicurezza del Parco Wwf di Ronchi

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:27

Iniziati i lavori di messa in sicurezza del Parco Didattico WWF dei Ronchi, dopo un lungo percorso autorizzativo per la mole dei lavori accumulati negli anni causa l'abbandono in cui è stato sempre lasciato il Parco: "Scarsissime manutenzioni agli alberi - si legge nella nota -, mancanza di adeguati finanziamenti da sempre, solo grazie al lavoro dei tanti volontari del WWF, della collaborazione con il Tribunale di Massa , gli Uffici U.E.P.E e il Carcere di Massa , che siamo arrivati giorno dopo giorno ha realizzare in 25 anni un progetto unico nel suo genere sul territorio, Centro di recupero animali selvatici con 17.000 recuperi di fauna, Centro recupero di Tartarughe Marine, palustri e terrestri, vivaio di essenze botaniche mediterranee, Centro di Educazione Ambientale che ha visto la presenza di migliaia di scolari e studenti, accoglienza turistica con la promozione del territorio attraverso filmati e mostre fotografiche, ricerche scientifiche e tanto altro".



"Si ringrazia il Sindaco Francesco Persiani, gli Assessori ai Lavori Pubblici Marco Guidi e all'Assessore all'Ambiente Paolo Balloni per il loro interessamento nel risolvere tutti i problemi irrisolti negli anni, come la stipula di una adeguata convenzione, i finanziamenti per arrivare alla gara di appalto per la messa in sicurezza e la riqualificazione del Parco con nuove strutture, materiale didattico nuovo e la sensazione finalmente di avere l'Amministrazione Comunale a fianco di un progetto che oltre essere a difesa della biodiversità è un bene pubblico molto apprezzato" conclude.