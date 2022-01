Cronaca



La “Madonnina dei pescatori” si rifà il look

lunedì, 31 gennaio 2022, 20:09

La “Madonnina dei pescatori” si rifà il look. Dopo l’appello lanciato da Oreste Gasperi, dalle pagine del nostro giornale, per salvare la piccola struttura, si è fatta avanti l’associazione Insieme. La piccola cappella, dedicata ai pescatori e a tutte le vittime del tratto di mare antistante le frazioni di Bondano, Ricortola e Casone, sarà recuperata. “Le tavole superiori con la scritta “Madonnina dei pescatori” le ho già sostituite – spiega Oreste, artefice della struttura -. Dobbiamo adesso recuperare l’impianto di illuminazione, risanare i cancelletti erosi dalla ruggine e dal salmastro e ripulire l’area verde attorno, collocando degli arbusti di rose per abbellire la zona e omaggiare la Madonna. Ringrazio il giornale La Nazione per la sensibilità e per aver dato voce a questa storia e ringrazio Daniele Tarantino dell’associazione Insieme che si è fatto avanti per contribuire alla realizzazione dei piccoli lavori di manutenzione di cui necessita la cappella”. La storia della madonna, raccontata al nostro giornale da Oreste Gasperi, ha incuriosito anche la redazione di Rai Due, che ci ha contattati. La madonnina infatti è stata edificata da Gasperi a seguito di una brutta disavventura in mare. Il pescatore si salvò per miracolo e da quel momento è nata la sua devozione verso la madonna, realizzando la piccola cappella mariana proprio davanti a quello specchio di mare che lo vide lottare nelle onde, tra la vita e la morte. Ovviamente, anche altre associazioni del luogo, sensibili, potranno contribuire a sistemare e ad apportare migliorie alla piccola cappella di pietra posta in via Lungomare, in prossimità del parco Ugo Pisa, a Marina di Massa.