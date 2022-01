Cronaca



Maratona dei volontari della Onlus Mensa Caritas Cervara: in dieci ore raccolti 1300 chili di spesa di beneficenza

domenica, 16 gennaio 2022, 15:06

Dalle 9 alle 19 i volontari della Onlus Mensa Caritas Cervara si sono suddivisi i compiti e hanno coperto un non stop di 10 ore raggiungendo l'obiettivo di 1.300 Kg di alimenti e generi di prima necessità, pari a 3 mila euro di spesa presso Carrefour Massa.

Tutta la raccolta è stata gestita da Daniele Ricci in arte "Super-D", dal professore Nicola Ricci e dall'importantissimo sostegno di Paolo Mannucci e dei molti volontari:

Marusca Edera, Ester Rizzolo, Rita Esposito, professoressa Cristina Angeloni, studentessa Eloisa Sabina Bianchini, Rossella Martinelli, studente Elia Berticcelli, professor Nicola Dalle Luche, Piero Dell'Amico, studente Wilfredo Ferrari Chioni, Luca Giannelli, Lorenzo Mosti, Alessandro Belli, Patrik Stanley, studente Efrem Dino Angeloni, Gabriele Dazzi, Almo Battistini.

Daniele Ricci dice: "Ringrazio per l'affiancamento l'assessore al sociale Amelia Zanti, sempre presente per i bisognosi, e ringrazio il consigliere comunale Filippo Frugoli che è stato un attivo volontario nella giornata di raccolta. E' importante che la Politica sia vicina sia alle persone più svantaggiate "gli ultimi" e sia di sostegno ai volenterosi cittadini come me e Daniele Ricci che da anni si impegnano per creare eventi benefici. Abbiamo raggiunto un piccolo obiettivo di 1.300 Kg in 10 ore di impegno, ed abbiamo donato alla Mensa dei Poveri Caritas Cervara spesa per un valore di 3 mila euro".

Un super ringraziamento a tutti i cittadini che hanno devoluto una piccola spesa ed un ringraziamento a:

Almo Puntoni direttore csrotas e don Cipollini e per donazione materiale indispensabile:

AVIS comunale Massa

Onoranze funebri apuane di Agas Baldi

Bottega di Ado' Montignoso

Gianni Lorenzetti sindaco Mont pres prov ms

Grafix via Aurelia Ovest Massa

Etrusca Form agenzia formativa OF0161