Cronaca



Messaggi di pace, farfalle e fili di memoria: una ”Giornata della Memoria” speciale

domenica, 30 gennaio 2022, 11:28

Messaggi di pace, farfalle e fili di memoria: una ”Giornata della Memoria” speciale per alcune scuole del territorio. Libri di pace sono stati consegnati nelle scuole Senza zaino G. Mazzini di Bedizzano e M. Garosi di Forno oltre che alla media Paolo Ferrari di Marina di Massa.

L’iniziativa è dell’Accademia Apuana della Pace su progetto della famosa “Coperta della Pace” realizzato dalle attiviste Patrizia Fazzi e Angela Maria Fruzzetti. Canti, poesie e tanta sensibilità al tema hanno accompagnato la consegna dei libri per le rispettive biblioteche scolastiche.

I libri sono stati acquistati grazie alle offerte che alcuni cittadini hanno lasciato in cambio di una mattonella della pace, manufatto realizzato all’uncinetto (50 per 50) che si trova al negozio SartinArte alle Conca, a Massa, che aderisce al progetto. Tante sono le persone coinvolte che hanno lavorato e continuano a produrre mattonelle per costruire coperte da esporre il 25 Aprile di ogni anno, per celebrare la festa di Liberazione.

Queste prime scuole sono state premiate con i libri sulla pace in quanto coinvolte direttamente con le famiglie degli alunni nel progetto della coperta. Un progetto che non si ferma e proseguirà, realizzando mattonelle e coperte, raccogliendo fondi per la lana e per acquistare libri da donare ad altre biblioteche scolastiche. Ad accogliere le attiviste, alla media Paolo Ferrari, erano presenti l’insegnante Barbara Lippi, il dirigente scolastico Marco Battella e la collaboratrice scolastica Manuela Marchini.

Alla scuola di Bedizzano, oltre le insegnanti Maura Fescina,Enrica Gasparotti, Giovanna Meccheri, erano presenti anche le scolaresche di quarta e quinta. Gli alunni, preparati sul tema, hanno intonato una canzone e letto alcuni passaggi scritti per ricordare l’importanza della Giornata della memoria. Grande impegno anche per i gli alunni, le alunne, le insegnanti e il personale scolastico della scuola di Forno, già protagonisti del progetto “L’albero della Pace” dedicato all’eroe Ciro Siciliano, con canzoni, poesie, cartelloni e installazioni sul tema dell’olocausto.

In cortile, erano presenti anche i bambini della materna con cui la primaria attua un progetto di continuità. Una emozionante giornata di solidarietà e di riflessione, dunque, alimentando piccoli germogli che crescono per il mondo di domani. Su Forno hanno lavorato le seguenti insegnanti della primaria: Paola Mannini, Liviana Casalini, Roberta Panzani, Egizia Fazzi, Sara Filiè, Arianna Dò, Antonella Orsini, per l’infanzia Francesca De Angeli, Stefania Pucci e Olga Zanetti.

“Colgo l’occasione per ringraziare a nome dell’Accademia e dell’amica Fazzi – commenta Angela Maria Fruzzetti – le scuole che ci hanno calorosamente accolto e le insegnanti sensibili al tema. Ringraziamo anche le famiglie che collaborano alla realizzazione della coperta della pace che mi auguro cresca ogni anno di più”.

L’invito agli alunni è stato quello di portare nelle loro famiglie un messaggio di pace e contribuire, con i fili colorati di lana, a intrecciare trame di pace per un futuro migliore. L’invito a realizzare mattonelle, ovviamente, è esteso a tutta la città per colorare i festeggiamenti del prossimo 25 aprile.