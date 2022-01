Cronaca



Muore gettandosi da un ponte

lunedì, 3 gennaio 2022, 14:45

Tragedia questa mattina, intorno alle 11.50, nel comune di Massa. Un uomo di 48 anni è deceduto dopo essersi gettato da un ponte in via dei Colli, in corrispondenza di un lago in cui si faceva anche pesca sportiva.

Lavorava presso l’azienda SKF di Massa, produttrice di cuscinetti con numerosi stabilimenti nel mondo. Era un tifoso della Massese. Lascia la moglie, una figlia di sedici anni, il figlio di diciotto.

Intervenuti sul posto l'automedica di Carrara e l'ambulanza della pubblica assistenza di Carrara. Allertato inizialmente anche l'elisoccorso "Pegaso", ma poi non è intervenuto.

Il recupero del corpo è in corso.

Nella foto: i soccorsi impegnati nel recupero della salma