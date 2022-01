Cronaca



Questo fine settimana torna la pulizia partecipata del “sabato dell’ambiente” del Consorzio

giovedì, 27 gennaio 2022, 11:28

Sacchetti, guanti, mascherine e…tanta buona volontà e molto amore per l’ambiente e i suoi rii.

Questo fine settimana torna il “sabato dell’ambiente”: la manifestazione che il Consorzio 1 Toscana Nord organizza ogni ultimo sabato del mese, assieme a tantissime associazioni del territorio, per raccogliere rifiuti e plastiche dagli alvei e dagli argini dei corsi d’acqua.

L’evento, pressoché unico nel suo genere perché previsto a cadenza mensile, conta sulla collaborazione delle Amministrazioni comunali e delle aziende dei rifiuti, e s’inserisce nel progetto dell’Ente consortile “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo”.

“Il nostro è il primo Ente consortile in Italia ad aver approvato la dichiarazione di emergenza climatica – ricorda il presidente, Ismaele Ridolfi – e questo progetto di partecipazione ci mette a fianco di tanti cittadini, che possono vivere da protagonisti il loro impegno lungo i nostri rii. Ad ogni appuntamento, cresce il numero di associazioni a nostro fianco: questo mese, partono con la loro attività di pulizia partecipata anche i gruppi di Pons Tectus e del Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta”.

Ecco il quadro delle associazioni impegnate. Per informazioni e per partecipare, i cittadini interessati possono inviare una mail a stampa@cbtoscananord.it.

Lucchesia.

Uniti per l’Oltreserchio e Bucaneve, ritrovo alle ore 9,30 al viadotto autostradale via di Poggio II, Santa Maria a Colle; Radio Club Valpac, ritrovo alle ore 9,30 al Foro Boario; Legambiente Capannori e Piana lucchese, ritrovo alle ore 8,30, presso scuola media di Lammari; GAM Il Faro, ritrovo alle ore 15,00, alla Chiesa di Parezzana; Pons Tectus, ritrovo alle ore 9,30, al piazzale della Chiesa di Pontetetto; WWF Alta Toscana ODV, ritrovo alle ore 9,00, in via di Corte Cesarini a Montuolo; Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta, ritrovo alle ore 8,30, a Porta San Jacopo, Spalti delle Mura urbane di Lucca; Percorso in Fattoria, ritrovo alle ore 9,30, alla Fattoria Urbana Riva degli Albogatti a Nave; Donatori di Sangue Fratres Lunata, ritrovo alle ore 14,30, all’incrocio tra via vecchia Pesciatina e via Berti; Atletico Gragnano, ritrovo alle ore 9,30, al bar Le Follie di Gragnano; Donatori di Sangue Fratres Paganico, ritrovo alle ore 9,30, spazio della sagra; Natura di Mezzo, ritrovo alle ore 9,30, via Mascagni ad Altopascio; ANPANA, ritrovo alle ore 9,30, piazzale Tre Cancelli; Racchetta Vorno, ritrovo alle ore 8,30, sede dell’associazione.

Lunigiana.

Osservatorio Raffaelli, ritrovo alle ore 10,00, a Castagnetoli; Alfa Victor, ritrovo alle ore 9,00, alla sede dell’associazione; Pietro Ravera, ritrovo alle ore 9,00, al ponte della ferrovia in località Chiosi; ASD La Cuccia di Meme, ritrovo alle ore 8,30, alla sede dell’associazione.

Pisano.

Vico Verde, ritrovo alle ore 10, circolo ARCI l’Ortaccio di Vicopisano (domenica 30 gennaio).