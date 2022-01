Omicidio del senzatetto, l'autopsia chiave di tutto

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 13 gennaio 2022, 18:08

"Sono sconcertato e profondamente addolorato dal gravissimo episodio avvenuto questa mattina a Marina di Carrara - ha spiegato Francesco De Pasquale - Ringrazio le forze dell'ordine per il tempestivo intervento"

giovedì, 13 gennaio 2022, 18:06

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, un bambino di tre anni è caduto dal terrazzo della propria abitazione, circa dieci metri d'altezza, in via Felice Cavallotti a marina di Carrara

giovedì, 13 gennaio 2022, 15:16

Due italiani che occupavano abusivamente l'ex campo profughi di Marina di Carrara sono venuti alle mani stamattina a seguito di una lite furibonda: ad un certo punto, uno dei due, Francesco Di Blasi, 67 anni, di Palermo, ha estratto un coltello e ha ucciso Paolo Fiorentino, 46 anni, di Chieti

giovedì, 13 gennaio 2022, 11:37

L’ospedale Apuane, pioniere in metodologie innovative per il trattamento delle aritmie cardiache, si conferma centro all’avanguardia grazie all'utilizzo di una nuova metodica basata sul sistema CardioFocus HeartLight X3, tecnologia laser per il trattamento con ablazione della fibrillazione atriale

giovedì, 13 gennaio 2022, 11:35

Entro quest'anno la protezione civile provinciale avrà una nuova sede e si sposterà da quella attuale, situata in Via Marina Vecchia, a Massa, in via delle Carre, sempre a Massa, una traversa del Viale Stazione, dove troverà posto nella palazzina, piano terra e primo piano, perpendicolare alla ex sede del...

giovedì, 13 gennaio 2022, 08:54

La storia di Virginia è una storia finita bene, ma partita in salita, quando la sua mamma, Eliana Danielli, si accorge, proprio dall'ascolto con la piccola nel pancione, che qualcosa non quadrava, al sesto mese di gravidanza