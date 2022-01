Pediatria: la polizia municipale di Massa Carrara in visita ai piccoli pazienti dell'ospedale Apuane

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 24 gennaio 2022, 14:38

Nelle settimane scorse il Polo Didattico di Massa ha ospitato per la prima volta due sessioni di laurea del corso di scienze infermieristiche organizzato dall’Università di Pisa che hanno dato il sospirato titolo a nove tra ragazze e ragazzi

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:29

Riparte dalla 42esima edizione uno degli appuntamenti di riferimento per l’ospitalità. A Carrara Fiere Tirreno C.T. insieme a Balnearia, i due grandi eventi che negli ultimi anni hanno rivoluzionato il modo di vivere l’ospitalità, anche nella spiaggia italiana

lunedì, 24 gennaio 2022, 09:44

Qualcosa agita i sonni degli Italiani in questi giorni di vigile attesa. Le nuove norme dell'infame lasciapassare verde? Le nuove ondate dei contagi? Le reazioni avverse delle punture? Le morti improvvise e le miocarditi senza correlazione? Neanche per sogno! Tutti sono in ansia per l'elezione del presidente della Repubblica...

domenica, 23 gennaio 2022, 13:26

In Toscana sono 664.247 i casi di positività al Coronavirus, 10.904 in più rispetto a ieri (4.363 confermati con tampone molecolare e 6.541 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono l'1,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 22 gennaio 2022, 09:20

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda USL Toscana Nord-Ovest, Università di Pisa e Fondazione Monasterio insieme per l’Area Nascita Integrata all’Ospedale del Cuore di Massa, già inserita nel Centro Interaziendale per la Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica con l’AOU Meyer, e nella rete regionale per le gravidanze ad alto rischio

venerdì, 21 gennaio 2022, 12:09

Stamattina presto, 21 gennaio, verso le 7.20, un uomo di cui non si sa ancora nulla, ha sparato alcuni colpi di pistola in piazza Farini a Carrara, davanti al Politeama. Il frastuono è stato percepibile in molte strade del centro, a partire dal forno in piazza