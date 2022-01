Cronaca



Sarah Scaletti e i vertici di Nausicaa illustrano il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti per i paesi a monte

venerdì, 28 gennaio 2022, 20:31

di roberta ciriolo

L'assessore Sarah Scaletti, insieme a Gemma Ceccarelli del consiglio amministrativo di Nausicaa e la dirigente Lucia Venuti descrivono l'ultimo progetto che sta per essere messo in atto nel settore dei rifiuti, dopo aver portato la raccolta porta a porta ad Avenza nel 2020, aver introdotto il nuovo sistema di cassonetti ad accesso controllato ad Carrara nel 2021 e apportato alcuni ritocchi alla raccolta differenziata iniziando da Montia e poi nella zona della Foce.

Con questi ultimi cambiamenti ci sono stati ottimi risultati sulla raccolta differenziata.

"Ci siamo lasciati - spiega l'assessore Sarah Scaletti - dicendo che avremo iniziato un progetto per i paesi a monte ed è quello che vogliamo spiegarvi. Prevede, per i paesi a monte, l'introduzione di isole ecologiche, con cassonetti con accesso controllato. I cassonetti saranno dotati di sistema di riconoscimento oppure verranno dati i sacchetti con il tag."

L'obiettivo principale sarebbe quello di dare un'ulteriore spinta alla raccolta differenziata, insieme a nuovi progetti pensati sul territorio comunale e sul porta a porta.

"Il porta a porta - continua Sarah Scaletti - ha una sua rigidità nel calendario, per questo motivo, vogliamo introdurre delle isole ecologiche di cortesia, distribuite in modo vario sul territorio. Queste saranno di supporto insieme al porta a porta quando per ragioni eccezionali come può essere una partenza per una vacanza, una cena o una raccolta sovrabbondante, i cittadini possono sganciarsi dal calendario del porta a porta."

In conclusione, l'assessore Sarah Scaletti ci illustra l'ultimo progetto: "Nella zona di Anderlino verrà introdotto un centro di raccolta dove i cittadini potranno andare a conferire tutti quei rifiuti prodotti in casa, ma che non vengono raccolti porta a porta come possono essere indumenti o pile. Questi sono stati tutti i progetti pensati negli ultimi cinque anni che speriamo possano dare un'ulteriore spinta alla raccolta differenziata."

Presente anche Gemma Ceccarelli del consiglio amministrazione di Nausicaa che ringrazia i lavoratori nell'amministrazione comunale per i progetti e i lavoratori dipendenti di Nausicaa che sono stati in prima linea anche durante la pandemia per fornire i propri servizi. "I progetti sono sostanzialmente quattro - dice Gemma Ceccarelli - il primo riguarda le zone montane dove verrano installate 25 isole intelligenti ad accesso controllato con la tessera, le prime verranno installate a Gragnana e successivamente a Codena, Bedizzano, Bergiola e Castelpoggio, con la speranza di ridurre i fenomeno dell'abbandono dei rifiuti."

Questi verranno installati tra marzo ed aprile. "Mentre le isole di cortesia - continua Gemma Ceccarelli - saranno quattro con accesso controllato, poste all'interno del territorio comunale, fuori dal servizio porta a porta. La prima sarà installata ad aprile sul viale Zaccagna. Verrà installato un centro di raccolta, un'area recitata con identificazione del cliente che potrà servirsene anche durante le ore di chiusura del centro, ci saranno dei contenitori per la plastica, per piccoli elettrodomestici, per i farmaci e per le pile."

L'ultimo progetto e il più grande è quello della raccolta 4.0.

"Inizierà - conclude Gemma Ceccarelli - con l'installazione di transporters sui mezzi, per controllare il contenimento dei clienti. Poi si passerà all'installazione di una struttura che sia in grado di declinare rifiuti radioattivi. Entro l'anno si realizzeranno entrambi. Mentre i due progetti per il prossimo anno saranno l'installazione di 10 magazzini automatici di sacchetti e 10 smaltitori della plastica."