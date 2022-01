Cronaca



"Tu in una mano": la storia di Virginia per aiutare le famiglie dei bambini ammalati

giovedì, 13 gennaio 2022, 08:54

di donatella beneventi

Ognuno, nella vita, ha un suo immaginario, desideri grandi o piccoli che si vorrebbero veder realizzati: come nel momento in cui si forma una famiglia, l'arrivo di un figlio, i sogni, le aspettative, i progetti, in nove mesi di tranquillità e di contatto con quell'essere che cresce, dentro quel miracolo che si chiama vita.



Tutto questo quadro idilliaco, a volte, è negato, interrotto da un ostacolo che all'improvviso compare sul percorso e ciò che doveva essere positivo, si trasforma in preoccupazione, tensione, possiamo dirlo, dramma per chi lo vive.



La storia di Virginia è una storia finita bene, ma partita in salita, quando la sua mamma, Eliana Danielli, si accorge, proprio dall'ascolto con la piccola nel pancione, che qualcosa non quadrava, al sesto mese di gravidanza: un parto prematuro, 640 grammi di vita che lottano per sopravvivere, in terapia intensiva, in uno degli ospedali più famosi del mondo, il Gaslini di Genova.



Nel corso dei novantasei giorni di degenza, Eliana e il marito Cristiano Scazzola, già calciatore nella Massese e oggi allenatore del Piacenza Calcio, incrociano la vita di altri genitori che stanno passando un'esperienza simile, perchè in quegli ospedali, si forma come una comunità di persone che si sostengono moralmente l'uno con l'altro, ognuno con il proprio dramma, con le proprie paure, con epiloghi non sempre felici.



Alla fine di tutto, Eliana e il marito decidono di fare qualcosa per aiutare chi , non potendo disporre di molte risorse finanziarie, deve, purtroppo, sobbarcarsi lunghe trasferte verso ospedali lontani, per curare il loro bene più prezioso : " Ho visto genitori vivere agli estremi della dignità per poter stare con i loro piccoli- dice Eliana- per cui non ci siamo sentiti di lasciarli soli e un giorno, quando ho avuto un pochino di tempo da dedicarci, dietro suggerimento di una mia cara amica, è nato il gruppo facebook" Insieme per il Gaslini,gli amici di Marialinda Virginia Scazzola", con lo scopo di raccogliere fondi per genitori in difficoltà economiche: la catena della solidarietà si è attivata in breve tempo, riuscendo ad aiutare tante famiglie, di tutta Italia, che non convergono solo sul Gaslini per le cure, ma anche su altri ospedali, dal Noa al Meyer, solo per fare due nomi di strutture del territorio toscano; è di grande incoraggiamento e veramente toccante, saper di aver alleviato un poco le sofferenze di questi genitori, che non si sentono più soli, ma sanno di avere una spalla, un supporto".



Dall'esperienza vissuta al Gaslini , è nato poi anche un libro : "Tu in una mano- 640 grammi d'amore" , un progetto editoriale abbracciato dall'Associazione Qulture presieduta da Michela Rossi , che ne ha curato la stampa e la modalità di distribuzione, tramite Amazon : parte del ricavato verrà devoluto all'Unità di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica del Gaslini e alle famiglie di bambini ammalati, in disagio economico, che hanno il diritto di vivere degnamente la loro vita, in una situazione già di per sè drammatica : " Questo libro- racconta Eliana- è un racconto a tratti tragico e altre volte ironico e vuole innanzitutto celebrare la bellezza della vita. Il mio ringraziamento va a Michela Rossi di Associazione Qulture che mi ha supportato in tutto e per tutto per la pubblicazione: sono in procinto di organizzare delle presentazioni, ovunque me le chiedano, per me e Cristiano è importante esclusivamente raccogliere fondi per la nostra missione, che, lo ricordo, ha il benessere delle famiglie colpite al centro, ovunque cerchino le cure per i propri bambini, come voglio ricordare che,per chi fosse impossibilitato ad ordinare il libro tramite Amazon, può rivolgersi direttamente a me, sulla chat del mio profilo personale o su quella del gruppo, e me ne occuperò personalmente".



Di seguito, il link del gruppo facebook del gruppo , cui si può accedere previa iscrizione : https://www.facebook.com/groups/208304738625/ e il profilo facebook di Eliana Danielli https://www.facebook.com/eliana.danielli.