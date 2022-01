Cronaca



Un prestigioso incarico per la restauratrice Eleonora Coloretti di Marina di Carrara

lunedì, 10 gennaio 2022, 12:08

di paolo cucurnia

Eleonora Coloretti da Marina di Carrara, classe ‘81, laureatasi a Pisa in conservazione e restauro nel 2006 a pieni voti, venne selezionata, appena laureata, fra i tecnici dell’Opera Primaziale Pisana per il restauro degli affreschi pittorici del Camposanto Monumentale di Piazza dei Miracoli, lavorando fianco a fianco con eccellenze del calibro del Prof. Paolucci Direttore dei Musei Vaticani e Gianluigi Colalucci: soprintendente ai restauri degli affreschi michelangioleschi della Sistina

Da allora è stata chiamata in ogni parte d’Italia, al capezzale di opere d’arte bisognose delle sue amorevoli e sapienti cure. Recentemente è stata cooptata dall’Associazione Restauratori Italiani (A.R.I.) qualificati a norma di legge; ed è di questi giorni la notizia che le sono stati affidati i restauri del Victoria Royal Hotel sul lungarno Pacinotti a Pisa.

Non si tratta di un Albergo qualsiasi: si stratta di una costruzione dichiarata Monumento Nazionale, comprendente le adiacenze della vecchia torre che l’Università (Corporazione) dei Vinajoli eresse nel X secolo.

Antica e gloriosa è la storia del fabbricato: sulla cima di esso i Fiorentini issarono il vessillo col Marzocco in occasione della loro prima conquista di Pisa.

Vi si installò poi il Rettore dell’Università e, sulla sommità, fu costruita una cella campanaria che accolse la “Sapienza”; campana proveniente dal Duomo.

Da lassù Galileo osservava le stelle.

Pasquale Piegaja, lucchese nato nel 1794, si laureò in legge in Inghilterra entrando, così, in contatto con ricche famiglie inglesi alle quali prese ad organizzare viaggi, affittando villette nei dintorni di Lucca. Nel 1837 acquistò la Torre e le case annesse che già ospitavano una locanda, che si chiamava, sin dal 1450, locanda della VITTORIA, e ne fece un grande albergo, che in seguito (1842) chiamò: “Royal Victoria Hotel” in onore della Regina Vittoria.

La spinta per aprire un grande Albergo fu l’approssimarsi, nel 1838 del primo Congresso degli Scienziati Italiani, riunione che voleva essere un messaggio soprattutto al granduca di Toscana perché s’adoprasse per la riunificazione d’Italia.

Reali, magnati, artisti, poeti, sportivi, personalità da tutto il mondo furono e lo sono tuttora ospiti dell’Albergo che, dalle prime frequentazioni inglesi, prese il nome di: “ROYAL VICTORIA HOTEL” in onore della Regina d’Inghilterra.

La famiglia Piegaja, in particolare col suo esponente Nicola, collaborerà con Eleonora, da subito, per il ripristino e la collocazione in albergo di una “galleria” dei quadri dell’eccellente, anche se poco conosciuto, Edoardo Gelli (Savona1852- Lucca 1935), bisnonno degli attuali titolari; i dipinti saranno tratti da una collezione privata di famiglia..

In seguito la Dott.ssa Coloretti si occuperà del restauro di alcune importanti suite del Glorioso Monumento.

Maggiori dettagli verranno comunque forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà a breve.

Appassionata ed indefessamente applicata al suo lavoro, Eleonora ha come guida fondamentale le parole del suo Maestro Gianluigi Colalucci che le ha mutuate, a sua volta dall’altro suo grande insegnante, Cesare Brandi: “Il restauro è la stessa opera d’Arte!”

Ossia, il ripristino di un capolavoro non può essere mera sottrazione o aggiunta di materiale, ma deve evocare la stessa anima e la stessa vitalità che gli infuse l’autore stesso, provocando nello spettatore le solite emozioni. La nostra concittadina Eleonora Coloretti, ci riesce al meglio!