Una nuova sede per la protezione civile provinciale

giovedì, 13 gennaio 2022, 11:35

Entro quest'anno la protezione civile provinciale avrà una nuova sede e si sposterà da quella attuale, situata in Via Marina Vecchia, a Massa, in via delle Carre, sempre a Massa, una traversa del Viale Stazione, dove troverà posto nella palazzina, piano terra e primo piano, perpendicolare alla ex sede del Centro per l'impiego, la stessa che ospitava i servizi relativi alla formazione professionale quando erano di competenza della provincia di Massa-Carrara.

Con la riforma delle Province del 2014 molte competenze sono tornate alla Regione Toscana e con quelle anche la disponibilità delle sedi di quegli stessi uffici, come appunto è il caso di quelli di via Maria Vecchia, nella ex sede dei vigili del fuoco. Nel frattempo la sessa Regione ha completato il trasferimento del Centro per l'impiego da via delle Carre al viale Stazione, nella sede dell'ex catasto, liberando quindi completamente i due immobili che tornano nella piena disponibilità della Provincia: quello sul lato mare sarà destinato a spazi scolastici, nell'altro, invece, verrà trasferita la Sala Operativa integrata con la Prefettura e vi troveranno posto anche gli altri uffici della Protezione civile, consentendo all'ente di Palazzo Ducale di razionalizzare l'utilizzo degli immobili di proprietà.

Dopo la progettazione, affidata nell'aprile 2021, in questi giorni è stato approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento della Sala, degli altri spazi interni, la realizzazione di un ascensore esterno e altri interventi per un totale di circa 143 mila euro: con lo stesso atto è stata anche indetta la procedura di affidamento diretto dei lavori.