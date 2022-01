Cronaca



"Giù le mani dal parco della Rinchiostra"

martedì, 18 gennaio 2022, 21:09

Un passo avanti si compie verso il parco della Rinchiostra con oltre 1700 firme raccolte e una lettera alla soprintendenza per fermare il progetto sul parco. A breve si metterà in atto un progetto alternativo per salvare il parco e utilizzare 1,5 milioni di euro per valorizzare le eccellenze storiche e sociali di quel luogo.

Il comitato "giù le mani dal parco della Rinchiostra" è molto soddisfatto e si esprime con queste parole: "Non pensavamo neppure noi ad una risposta del genere e di raccogliere più di 1700 firme in pochissimi giorni. Il nostro pensiero è evidentemente condiviso dalle persone che frequentano il Parco e da quelle che hanno capito quanto sia importante la battaglia che abbiamo intrapreso. Per questo abbiamo inviato una lettera alla soprintendenza, e non sarà l'unica, alla quale chiediamo di riflettere su questo progetto e di condividere con noi un percorso diverso."

Il parco ha bisogno di miglioramenti, di un percorso di manutenzione e di riprendere la vegetazione perché è quello su cui si basa il parco. La vegetazione è la prima che deve essere aiutata con opportuni interventi e valorizzata.

Continua il comitato: "Il nostro invito alla soprintendenza ed altri organi deputati alla salvaguardia ambientale, naturalistica e culturale arriva proprio quando l'amministrazione, evidentemente sorda ad ogni appello, è in fase di aggiudicazione della gara dei lavori. I documenti messi a gara confermano, nonostante le parole di sindaco e assessore ai lavori pubblici, il taglio di 80 piante: non ci capisce poi quali piante siano perché i documenti sono parziali. Parziali sia nei contenuti e nella loro attualità. Si nota infatti che nella relazione illustrativa è riportata una carta tratta dal quadro progettuale del Regolamento Urbanistico che riporta ancora la presenza di un ARU che fu stralciato nel 2018, dimostrando come gli uffici abbiano raccattato quello che era nei cassetti in fretta e furia e lo abbiamo buttato nelle procedure senza neppure avere il buon senso di rivedere errori grossolani come quello."

Il comitato prende le difese del parco e vuol coinvolgere i cittadini sulla situazione attuale.

Il comitato conclude: "Non solo continuerà a controllare tutto questo ma stimolerà la partecipazione di cittadine e cittadini, professionisti, tecnici che condividono con noi la difesa del Parco per creare quella forza collettiva capace di fermare il progetto e proporre un nuovo intervento nel Parco per la sua effettiva valorizzazione sociale ed ambientale."

Roberta Ciriolo