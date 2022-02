Cronaca



A Sanremo sfila il fiocco rosso dell'anarchia

sabato, 5 febbraio 2022, 09:34

di donatella beneventi

Alcuni già li avevano notati, i simboli dell'anarchia sugli abiti di Giovanni Truppi, Mauro Pagani e Vinicio Capossela, che ieri sera, 4 febbraio, nel corso del terzo appuntamento con il festival di Sanremo, si sono esisibiti con la cover della ballata del grande Faber "Nella mia ora di libertà", scritta dal cantautore genovese nel 1973, e facente parte dell'album "Storia di un impiegato".



Un fiocco rosso per Vinicio, un cuore rosso e nero sulla canotta di Giovanni , una pochette al taschino di Mauro : i simboli inconfondibili degli anarchici e infatti, è arrivato puntuale il post di Giovanni Truppi, che ha spiegato le ragioni della scelta della canzone: "Credo che tra i compiti di un artista ci sia quello di porgere dubbi piuttosto che certezze, ma anche che nella vita sia importante cercare di farsi delle idee e, quando ne vale la pena, prendere posizioni. Siccome non riesco a scindere del tutto il mio lavoro dalla mia vita, negli anni ho ritenuto importante sforzarmi di dire, attraverso le canzoni, anche quello che penso. Mi sarei sentito in difficoltà, in un'occasione come quella del Festival di Sanremo in cui la mia voce e la mia lingua sono più potenti del solito, a non usarle anche per battere il tamburo. Ci ho pensato e il tamburo migliore che ho trovato era "Nella mia ora di libertà", scritta da Fabrizio De André, Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani. Ho scelto questa canzone perché credo nelle parole del suo testo e me ne sento rappresentato. Sul palco abbiamo portato dei simboli e sul mio cuore c'era un cuore rosso e nero opera di Goliardo Fiaschi, partigiano in Italia e Spagna e fondatore del Circolo Anarchico di Carrara".



La dedica a Goliardo Fiaschi giunge, fra l'altro, in un momento particolare per Carrara: è al vaglio l'intitolazione di Piazza Cesare Battisti a De André, cosa che sta scatenando un certo dibattito sia a livello popolare che politico, una coincidenza che suona quasi profetica.



Il legame con De André e l'anarchia è anche testimoniata da un concerto gratuito che lui tenne nel 1982, a favore della stampa anarchica.