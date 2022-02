E' venuta a mancare la professoressa Maria Assunta Gentili

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 9 febbraio 2022, 14:28

Visita del comandante interregionale carabinieri “Podgora”, generale di corpo d’armata Carmelo Burgio, a Massa e Carrara. L’alto Ufficiale, accolto dal comandante provinciale, colonnello Americo Di Pirro, stamattina ha raggiunto prima la prefettura, dove ha salutato il prefetto Claudio Ventrice e poi il palazzo di giustizia dove ha incontrato il presidente...

martedì, 8 febbraio 2022, 12:20

È stato proclamato uno sciopero di 48 ore per i giorni martedì 15 e mercoledì 16 febbraio, indetto dall’Associazione sindacale Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) e indirizzato a tutti i dipendenti del comparto e della dirigenza

martedì, 8 febbraio 2022, 11:22

I carabinieri di Massa Carrara hanno denunciato 27 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. L’attività dei militari dell’Arma, condotta in sinergia con il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, ha permesso di accertare che la somma totale riscossa illegittimamente è di oltre 120 mila euro

lunedì, 7 febbraio 2022, 16:39

In merito all’intervento del Comitato Sos Salute in Lunigiana, si evidenzia che l’Azienda USL Toscana nord ovest sta lavorando per la valorizzazione degli ospedali di Fivizzano e Pontremoli, che anche nel corso della pandemia vengono regolarmente utilizzati per diminuire la pressione in ambito chirurgico sugli ospedali più grandi, nel caso...

lunedì, 7 febbraio 2022, 14:57

Vastissima la sua clientela, oltre 200 persone, principalmente donne residenti in tutta la Toscana: Viareggio, Massarosa, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massa, Lucca, Barga, Piano di Coreglia, Pescia, Montecatini, Fucecchio ed altri

lunedì, 7 febbraio 2022, 14:20

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2022, che quest’anno si terrà martedì 8 febbraio, la Polizia di Stato e Unieuro hanno realizzato un progetto che ha l’intento di sensibilizzare e informare i giovani, gli insegnanti e i genitori su un utilizzo più consapevole e corretto della...