Cronaca



Il generale Burgio in visita a Massa Carrara

mercoledì, 9 febbraio 2022, 14:28

Visita del comandante interregionale carabinieri “Podgora”, generale di corpo d’armata Carmelo Burgio, a Massa e Carrara. L’alto Ufficiale, accolto dal comandante provinciale, colonnello Americo Di Pirro, stamattina ha raggiunto prima la prefettura, dove ha salutato il prefetto Claudio Ventrice e poi il palazzo di giustizia dove ha incontrato il presidente del Tribunale, Paolo Puzone e il procuratore della Repubblica, Piero Capizzoto.

Nel pieno rispetto della normativa covid ha quindi incontrato, presso la caserma “Plava” di via XXVII aprile, i militari del comando provinciale di Massa, una rappresentanza dei reparti dislocati nel territorio della provincia, la rappresentanza militare e il presidente della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con i quali si è intrattenuto, ponendo l’accento sull’assoluta rilevanza dei valori fondanti dell’Istituzione quali onestà, correttezza, vicinanza alla popolazione ed esprimendo la propria soddisfazione per l’impegno profuso e per i lusinghieri risultati conseguiti, a fronte dei sacrifici affrontati durante l’emergenza dovuta alla pandemia, che non ha risparmiato contagi anche nelle fila dell’Arma. Al personale in congedo il Generale Burgio ha rivolto un particolare saluto rammentando l’importanza e la forza del legame tra questi e i colleghi ancora in servizio attivo.

Il Colonnello Di Pirro lo ha ringraziato per le sue parole e per il messaggio di incoraggiamento al personale quotidianamente impegnato nei servizi a favore delle comunità locali.

Nella stessa giornata il Comandante Interregionale ha visitato anche la Compagnia di Carrara, dove è stato accolto dal Magg. Cristiano Marella e le Stazioni Carabinieri di Montignoso e Fossola, dove ha affrontato tematiche inerenti il servizio, sottolineando l’importante funzione di prevenzione e presidio del territorio ed esprimendo la propria vicinanza ai militari e alle loro famiglie.

Il Generale C.A. Carmelo Burgio ha assunto l’attuale incarico a gennaio dell’anno scorso, proveniente dal comando Interregionale “Culqualber” di Messina ed in precedenza ha retto molti incarichi di comando in Italia e all’estero.