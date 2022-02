Prorogato il bando di servizio civile universale in Aism

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:35

Tutto è pronto per la mostra d' Arte “I Colori dell'Anima” situata all'interno del prestigioso Palazzo Ducale Provincia di Massa nelle sale Nobili ex presidenza

giovedì, 3 febbraio 2022, 11:25

La carenza di sangue in Toscana potrebbe mettere a rischio le terapie dei pazienti talassemici, circa 110 in regione. Per questo motivo è necessario tornare a donare al più presto, sensibilizzando anche chi gode di buona salute e non si è ancora offerto volontario. È l'appello lanciato oggi congiuntamente da Avis Toscana e dal Comitato famiglie talassemici

mercoledì, 2 febbraio 2022, 11:15

L’associazione “Insieme”, sostenuta da altre associazioni del territorio, ha avviato la scorsa primavera una raccolta di firme volta a sensibilizzare i vertici della Regione Toscana circa la necessità di avere un registro tumori specifico per la provincia di Massa Carrara

martedì, 1 febbraio 2022, 09:10

Domenica 6 febbraio, dalle 9 alle 18, l’Ospedale del Cuore aprirà le porte a tutti bambini dai 5 agli 11 anni di età, accompagnati dalle loro famiglie, per una giornata all’insegna della vaccinazione pediatrica anti Covid-19

lunedì, 31 gennaio 2022, 20:09

Dopo l’appello lanciato da Oreste Gasperi, dalle pagine del nostro giornale, per salvare la piccola struttura, si è fatta avanti l’associazione Insieme

lunedì, 31 gennaio 2022, 10:51

Tante persone si sono riunite nel parco dei Mirti, al Mirteto, per accogliere la panchina rossa contro la violenza sulle donne. E’ la prima ad essere installata sul territorio in questo 2022 dopo le dieci che sono state posizionate in vari luoghi, dai monti al mare, nel corso del 2021