Rivoluzione Allegra, picchetto davanti alle poste per "smilitarizzare" l'uso del Green pass

sabato, 5 febbraio 2022, 10:34

Rivoluzione Allegra lancia il "Posta Day" e annuncia il prossimo picchetto di protesta contro l'impiego dilagante del Green Pass – dispositivo burocratico, privo di qualunque fondamento scientifico e dai palesi riflessi discriminatori –, per martedì 8 febbraio davanti alle Poste di viale Eugenio Chiesa.

"Dopo il partecipato picchetto contro il "caos scuola" che si è tenuto venerdì 4 febbraio alla presenza di una trentina di persone davanti al liceo Gentileschi e di una sessantina di fronte al Marconi di Carrara - esordisce Rivoluzione Allegra -, questo martedì alle 12 ci presenteremo in centro a Massa per sensibilizzare la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni di categoria e soprattutto le direzioni di servizi pubblici essenziali, come le Poste, circa la necessità di continuare a garantire le prestazioni dovute".

"Non è infatti più possibile tollerare le scene a cui abbiamo assistito in questi primi giorni di "respingimenti" - afferma -, con anziani anche vaccinati – ma privi di lasciapassare elettronico – bloccati da agenti privati di sicurezza nel momento in cui dovevano ritirare la pensione; oppure utenti impossibilitati a ricevere e spedire raccomandate pur avendo con sé l'esito negativo del tampone, ma non il Green Pass (per i motivi più diversi e legittimi); o ancora clienti cacciati, con tanto di mobilitazione delle forze dell'ordine, nonostante dovessero svolgere operazioni di necessità sul proprio conto corrente!"

"Eppure - incalza Rivoluzione Allegra -, basterebbe un minimo di buon senso e di conoscenza della normativa per non infierire su persone già provate da due anni di stato di emergenza, facendo spazio a un'interpretazione meno marziale della normativa: «I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del Dpcm 24 gennaio 2022», si legge infatti nella FAQ del governo, «non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del Green Pass base all'ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all'ingresso della clientela nei locali.» Il controllo a campione, dunque, già permetterebbe di "smilitarizzare" l'impiego di questo discutibile strumento".

"A ciò - continua - si aggiunge che se la legislazione provvisoria prescrive il possesso del lasciapassare per l'accesso ai locali, il servizio pubblico deve essere comunque garantito – ciò che all'opposto può configurare più di un reato, oltre alla violazione di diversi principii costituzionali (art. 3, art. 41): i nostri associati e simpatizzanti si presenteranno pertanto alle Poste per chiedere il disbrigo dei servizi all'esterno".

"Se non si troverà il modo per espletare il servizio di pubblica utilità - conclude Rivoluzione Allegra -, il gruppo legale della nostra associazione procederà con un esposto collettivo. Scopo della vertenza è quello di trovare un compromesso, tra obbligo di Green Pass e diritto al pubblico servizio, che possa risolvere per tutti e una volta per tutte l'incresciosa situazione in essere, malvista ormai da un numero crescente e trasversale di persone".