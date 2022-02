Scossa di terremoto nella notte: epicentro nel pisano

Altri articoli in Cronaca

sabato, 5 febbraio 2022, 11:34

Alla fine lo abbiamo preso. Il Covid, dopo due anni di latitanza, ha contagiato anche noi: cronaca autentica di un delirio annunciato

sabato, 5 febbraio 2022, 10:34

Rivoluzione Allegra lancia il "Posta Day" e annuncia il prossimo picchetto di protesta contro l'impiego dilagante del Green Pass – dispositivo burocratico, privo di qualunque fondamento scientifico e dai palesi riflessi discriminatori –, per martedì 8 febbraio davanti alle Poste di viale Eugenio Chiesa

sabato, 5 febbraio 2022, 09:34

La dedica a Goliardo Fiaschi giunge, fra l'altro, in un momento particolare per Carrara: è al vaglio l'intitolazione di Piazza Cesare Battisti a De André, cosa che sta scatenando un certo dibattito sia a livello popolare che politico, una coincidenza che suona quasi profetica

venerdì, 4 febbraio 2022, 08:56

È stato prorogato il bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile, da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. I giovani saranno impegnati nelle diverse attività a supporto delle persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio provinciale

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:35

Tutto è pronto per la mostra d' Arte “I Colori dell'Anima” situata all'interno del prestigioso Palazzo Ducale Provincia di Massa nelle sale Nobili ex presidenza

giovedì, 3 febbraio 2022, 11:25

La carenza di sangue in Toscana potrebbe mettere a rischio le terapie dei pazienti talassemici, circa 110 in regione. Per questo motivo è necessario tornare a donare al più presto, sensibilizzando anche chi gode di buona salute e non si è ancora offerto volontario. È l'appello lanciato oggi congiuntamente da Avis Toscana e dal Comitato famiglie talassemici