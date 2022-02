Cronaca



Si inaugura la mostra d'arte 'I colori dell'anima'

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:35

Tutto è pronto per la mostra d' Arte “I Colori dell'Anima” situata all'interno del prestigioso Palazzo Ducale Provincia di Massa nelle sale Nobili ex presidenza.

Le tre stanze antiche e monumentali attualmente ospitano le Opere dei sei Artisti Massesi, i loro nomi:

Rossana Leonardi la quale crea Opere in ceramica, marmo bianco di Carrara, terracotta ed altre tecniche di pietra dura, Antonietta Candeloro con i suoi delicati e difficili ricami e composizioni di tessuti che diventano antichi e moderne opere d'arte; NU Niccolò 11 anni, il più giovane della compagnia pittore poliedrico e dedito al volontariato in più occasioni ha donato il ricavato a scopi benefici; Marco Host esperto in tecniche pittoriche, maestro d'arte diplomato all'Istituto d'Arte superiore Palma, professionista con l'esperienza ventennale con decine di mostre alle spalle ed i suoi dipinti presenti in molrtissime gallerie dei facoltosi privati sia in Europa che nel resto dei 5 continenti; Daniele Ricci in arte Super-D impegnato nel sociale e nel volontariato, sempre a fianco dei più bisognosi, esporrà le sue Opere d'arte create con piccoli aghi sottili e colorati, ricreando figure femminili ed animali bellissimi; ed infine Nicola Ricci insegnante pittore e cratore di Opere in metalli fusi e saldati, questa volta presenterà il tema della Fede, Gesù ed opere Sacre.

La collettiva darà la possibilità al semplice curioso ed all'appassionato dArte di visitare le antiche stanze del Palazzo Ducale ed al tempo stesso tempo vedere delle Opere inedite di Artisti contemporanei e locali.

La mostra è stata creata da Daniele Ricci e Nicola Ricci ed il ricavato andrà alla diocesi di Siena per la causa del piccolo Mustafa bambino siriano mutilato ed “ adottato” dall'Italia intera.

Nicola Ricci ci tiene nell'invitare tutti i cittadini all'inaugurazione Martedì 8 febbraio 2022 alle ore 16:00 in piazza Aranci di fronte al Palazzo Ducale, un invito anche alle istituzioni ed agli enti benefici ed al mondo del volontariato, per dare voce all'Arte e per ricominciare ad incontrarci tutti insieme per uscire dall'icubo Covid.

Durante l'inaugurazione un piccolo concerto di musica lirica regalato dalla cantante Rossana Leonardi seguita al pianoforte dal professor Dalle Luche Nicola laureato al conservatorio.

Un ringraziamento per la collaborazione offerta dal gentilissimo presidente della Provincia e Sincaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, al signor Daniele Carmassi presidente della consulta per le persone con disabilità Massa e rappresentante Afaph Onlus, un ringraziamento alle gentilissime insegnanti ed ai giovani alunni ed alunne del Corso Turistico della sede Salvetti dell'istituto Barsanti gestita dalla gentilissima Dirigente professoressa Addolorata Langella che ha permesso il tutoraggio.

Gli alunni : Marku Agetina; Costi Maria Luisa; Mosti Alice; Belatti Giada; Bucchioni Sara; Pallante Elisa Parolisi Chiara; Battistini Giada; Colle Melissa; Arletti Martina; Bragazzi Rebecca; Vietina Miro; Di Stefano Rosario; Madelli Diego Filippo; Bondielli Luca comparto scuola.

Un ringraziamento aggiuntivo ai signori Matteo Goich, Massimo Bertolucci ed Alessandro Tonazzini di Matec ed Elettromatec sempre a fianco delle buone cause.

Durante l'inaugurazione verrà donata da Fonteviva Massa una bottigia d'acqua a tutti i partecipanti, un' idea del gentilissimo Lorenzo Porzano sempre a fianco dell'Arte.

Info 3283073683 Nicola Ricci