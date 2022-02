Cronaca



Tumori, consegna alla regione delle firme raccolte sul territorio

mercoledì, 2 febbraio 2022, 11:15

L’associazione “Insieme”, sostenuta da altre associazioni del territorio, ha avviato la scorsa primavera una raccolta di firme volta a sensibilizzare i vertici della Regione Toscana circa la necessità di avere un registro tumori specifico per la provincia di Massa Carrara. Le firme saranno consegnate alla Regione Toscana tramite il consigliere regionale Giacomo Bugliani nell’ambito dell’incontro che si terrà nella Sala della Resistenza a Palazzo Ducale alle ore 16,45 di venerdì 4 febbraio, Giornata mondiale contro il cancro. Nell’occasione ricorderemo anche la Sciarpa rosa contro il cancro che festeggia il suo ottavo compleanno. Saranno presenti le ideatrici del progetto.

Perché un registro tumori specifico? La richiesta è partita dal basso, da cittadini che chiedono maggior trasparenza e conoscenza della situazione epidemiologica del nostro territorio a seguito della grave calamità ambientale che lo ha colpito nel periodo dei veleni delle fabbriche, esponendo la popolazione a sostanze inquinanti e cancerogene.

1)Vogliamo sapere se a Massa Carrara ci sono più tumori che da altre parti del resto della Regione Toscana;

2) Conoscere i dati del registro tumori specifico di Massa Carrara;

3) Conoscere i dati del registro delle malformazioni congenite.

Non bastano le bonifiche, che sono una storia senza fine; chiediamo alla Regione Toscana di avviare un’indagine epidemiologica mirata alla nostra Provincia colpita da questa calamità ambientale che poi si è trasformata in calamità sanitaria; chiediamo per i cittadini di Massa Carrara una considerazione privilegiata, con facilitazioni a livello sanitario e vantaggi nelle prestazioni sanitarie volte soprattutto a favorire una prevenzione a tappeto. No alle liste d’attesa infinite per i cittadini di Massa Carrara, colpiti dalla calamità ambientale e sanitaria: chiediamo un percorso sanitario agevolato.

Interverranno: Giacomo Bugliani, consigliere Regionale; Gianni Lorenzetti, Presidente della Provincia; Martina Nardi, Deputata con gli interventi dei medici: dottor Massimo Gattini e dottor Alberto Rutili. Coordina Valentina Montani.

Sono invitate all’incontro tutte le associazioni che hanno lavorato al progetto e tutte le persone interessate tema della salute, munite di super green pass nel rispetto delle normative anticovid.