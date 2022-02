Cronaca



Vaccinazione pediatrica: l’ospedale del Cuore di Massa apre le porte

martedì, 1 febbraio 2022, 09:10

“Open Day” per la vaccinazione pediatrica.



Domenica 6 febbraio, dalle 9 alle 18, l’Ospedale del Cuore aprirà le porte a tutti bambini dai 5 agli 11 anni di età, accompagnati dalle loro famiglie, per una giornata all’insegna della vaccinazione pediatrica anti Covid-19.



L’open day si terrà presso gli ambulatori posti al piano terra dell’ingresso principale dell’Ospedale, dalle 9 alle 18, e sarà possibile accedere direttamente, anche senza prenotazione, oppure prenotandosi sul portale Regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.



Anche la Fondazione Monasterio aderisce – e si unisce – alla campagna vaccinale straordinaria organizzata dalla Regione Toscana per i più piccoli, mettendo a disposizione spazi e operatori sanitari per l’intera giornata di domenica, per andare incontro alle esigenze delle famiglie del territorio.

«Aderiamo con convinzione a questa iniziativa portata avanti con grande determinazione dalla nostra Regione – commenta il Direttore Generale della Fondazione Monasterio, Marco Torre. L’obiettivo nostro, e di tutti, è quello di cercare – e riuscire – a raggiungere il maggior numero di bambini con una vaccinazione che sia al contempo efficace e sicura. Siamo felici e orgogliosi di poter contribuire in maniera massiccia alla vaccinazione dei più piccoli del territorio. E ringrazio di cuore il nostro personale che, comprendendo l’importanza e la necessità di questo gesto, si è reso disponibile di domenica per agevolare al massimo le famiglie».

La Fondazione Monasterio ha iniziato, lo scorso 16 dicembre, con la vaccinazione pediatrica anti Covid-19 per i bambini cardiopatici e per quelli più fragili e vulnerabili, riferiti all’Ospedale del Cuore di Massa dai Medici Pediatri di libera scelta del territorio, poiché necessitavano di svolgere la vaccinazione all’interno di un ambiente protetto. Ha continuato, poi, con la somministrazione del vaccino per gli altri bambini e ha aderito, con la partecipazione dei propri professionisti, ad iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione.

«La vaccinazione pediatrica – spiega la Dottoressa Nadia Assanta, Cardiologo Pediatra – è un’importante opportunità che diamo ai nostri bimbi. Come ci siamo difesi noi adulti con i vaccini, lo stesso dobbiamo fare con i nostri figli. Ciò che deve preoccuparci non è la vaccinazione, ma l’infezione da Covid-19, poiché può creare delle patologie, molto serie e gravi, anche nei più piccoli. State tranquilli, e proteggete i vostri bambini».