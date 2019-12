Cultura



Ad Avenza il secondo appuntamento con il Toscana Gospel Festival

lunedì, 16 dicembre 2019, 19:40

Lo spettacolo vede come protagonista l'esilarante Pastor Ronald Hubbard, una delle figure più carismatiche nel panorama gospel internazionale. Accanto al Pastore sul palco sei artisti (cantanti e band), voci potenti e vellutate in pieno stile black. Due ore di musica in cui si inseriscono elementi di umorismo che trascinano lo spettatore in un vortice di sano divertimento. Pastor Ron è conosciuto come “Triple Man”, perché è in grado di cantare, ballare e recitare. La sua personalità è straripante, il suo umorismo è esplosivo e contagioso. I suoi studi presso la Interlochen Music Academy e il Cleveland Institute of Music si riflettono nella sua persistenza nell'eccellenza, sia come solista che in gruppo.

Inizio concerto ore 21.15, con ingresso libero.

L’Amministrazione comunale, che ringrazia per la collaborazione i Parroci delle Chiese dove si svolgono i concerti, ha aderito, anche per il Natale 2019, alla 24° edizione del Toscana Gospel Festival, un progetto di Officine della Cultura, che vede tra i suoi partner anche Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Andrea Laurenzi per Officine della Cultura in collaborazione con Associazione Toscana Gospel, direzione artistica Andrea Laurenzi e Luca Baldini, direzione generale Massimo Ferri. Il programma della ventiquattresima edizione è intenso, con un susseguirsi di concerti in varie città della regione. Il cartellone prevede ventitré spettacoli in teatri prestigiosi, chiese storiche, piazze e luoghi speciali, dando spazio a gruppi che provengono da varie parti degli USA, dalla Georgia alla Louisiana, dal Nebraska, a Washington DC e naturalmente New York, grazie alla sensibilità di tante Istituzioni Locali, ma anche al sostegno di Regione Toscana e della sede fiorentina del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America e di aziende e soggetti privati. Alle tradizionali tappe di Firenze, Prato, Siena, Arezzo, Montevarchi, Empoli, Cortona, Sansepolcro, Massa e Cozzile, Calenzano, Monteriggioni, Fucecchio, Marciano della Chiana, Chiusi e Carrara si sono aggiunte Montepulciano, Portoferraio, San Giovanni Valdarno, San Piero a Sieve e Badia a Settimo.

Il programma completo della rassegna su www.toscanagospelfestival.net