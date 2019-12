Allo "Zaccagna" conferenza sulla vita e le opere di Bruno dell'Amico, primo documentarista carrarese

Altri articoli in Cultura

mercoledì, 18 dicembre 2019, 10:52

Aperta nel fine settimana la mostra per il 160° anniversario. Resta aperta anche questo fine settimana “È una storia di tutti”, la mostra documentaria allestita nelle sale della ex presidenza della Provincia nel Palazzo Ducale di Massa in occasione del 160° anniversario dell’istituzione della Provinciaell’istituzione della nostra provincia

mercoledì, 18 dicembre 2019, 09:09

Grande attesa per il concerto conclusivo del Festival “Suoni dell’Anima” 2019 che anche in questa sesta edizione si è confermato un evento di altissimo livello artistico e straordinario rilievo culturale per l’intero comprensorio apuano

martedì, 17 dicembre 2019, 13:58

Questa settimana l'appuntamento serale del planetario comunale "A. Masani", sarà dedicato a un aspetto eminentemente pratico: "Come si usa un telescopio"

martedì, 17 dicembre 2019, 11:50

Il nuovo singolo, La fine di Guernica, è uscito solo dieci giorni fa per Albachiara Records e sta avendo un ottimo riscontro di visualizzazioni su Youtube

lunedì, 16 dicembre 2019, 19:40

Lo spettacolo vede come protagonista l'esilarante Pastor Ronald Hubbard, una delle figure più carismatiche nel panorama gospel internazionale. Accanto al Pastore sul palco sei artisti (cantanti e band), voci potenti e vellutate in pieno stile black

lunedì, 16 dicembre 2019, 19:16

"Insert Coin II" è il nuovo mixtape di Golya Guzman: rapper, beatmaker e scrittore classe '01. Sequel di "Insert Coin Mixtape" (2017) e terza pubblicazione non di debutto, contiene 3 singoli rilasciati precedentemente e dai rispettivi nomi: "Pute Prada" (2018), "NEVE" e "PUMPKIN$" (2019)